Из-за "золотых паспортов": Еврокомиссия начала расследование против Мальты и Кипра

Европейская Комиссия начала расследование против Мальты и Кипра из-за схем предоставления гражданства этих стран в обмен на инвестиции.

Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

Согласно сообщению, Европейская Комиссия начала расследование против Кипра и Мальты из-за схем предоставления гражданства этих стран в обмен на инвестиции, также известных как схемы “золотых паспортов”.

Так, Еврокомиссия считает, что предоставление государствами-членами своего гражданства – а, следовательно, и гражданства ЕС – в обмен на инвестиции и без настоящей связи с государствами-членами подрывает принцип честного сотрудничества, закрепленный Договором о Европейском Союзе, а также целостность гражданства ЕС.

Следовательно, отметили в Еврокомиссии, такие схемы имеют последствия для ЕС в целом, поскольку когда государство-член Союза присваивает свое гражданство определенному лицу, оно автоматически становится гражданином ЕС и пользуется всеми правами, которые предоставляет этот статус. В частности, это касается права на передвижение, проживание и свободную работу в пределах ЕС, или право голоса на муниципальных выборах, а также выборах в Европейский парламент.

В комиссии отметили, что у властей Кипра и Мальты есть два месяца на ответ Брюсселю.

“Если ответы не будут удовлетворительными, Еврокомиссия может вынести мотивированное заключение по этому вопросу”, – отметили в Еврокомиссии.