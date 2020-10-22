Samsung придумала, как сделать QLED-экраны ярче и надёжнее

Компания Samsung сообщила, что её исследователи разработали не имеющую в мире аналогов технологию производства экранов QLED. Новая технология повысит яркость дисплеев на квантовых точках и надёжность их работы.
Как известно, экраны QLED на эффекте квантовых точек работают по следующему принципу. Тыловая светодиодная подсветка (обычно из нескольких синих светодиодов) подсвечивает слой с квантовыми точками. Квантовые точки – это дискретные нанометрового размера вкрапления полупроводников в подсвеченном слое. В зависимости от размера вкраплений квантовые точки излучают синий, зелёный или красный свет, поэтому они собраны в классические RGB-триады или пиксели, если по-простому.
Квантовые точки вбирают в себя излучение светодиодов подсветки и излучают с меньшей частотой чистый синий, красный и зелёный. Над ними расположен слой с жидкими кристаллами, которые фильтруют свет – затемняясь или становясь прозрачными (на самом деле – меняя поляризацию), и формирует картинку на дисплее.
Во всём этом главная проблема заключается в синих квантовых точках, которые труднее всего воплотить. Сотрудники центра исследований и разработок Samsung (SAIT, Samsung Advanced Institute of Technology) смогли разработать технологию производства синих квантовых точек с улучшенной эффективностью, яркостью и длительным временем работы.
Новая технология изготовления синих квантовых точек позволит на 20,2 % повысить световую отдачу этих источников вторичного свечения, добиться максимальной яркости свечения 88 900 нит и обеспечить срок службы до 16 000 часов. О разработке рассказано в статье в издании Nature.
Чтобы добиться подобного результата, в Samsung подобрали для оболочки синих квантовых точек связующее вещество (лиганд), образующее более короткие связи. Также исследователи предложили двойной слой для структур с синими квантовыми точками, как и увеличили силу пропускаемого тока в области синих квантовых точек.
Данная разработка, уверены в Samsung, сделает устройства с экранами QLED ещё лучше по характеристикам и надёжнее. Возможно, она найдёт себя также в случае дисплеев с органическими светодиодами на основе квантовых точек или QD-OLED.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Что можно было купить за 20 грн в 1996 году и 2020 (инфографика)Вчера, 10:15 - 14631 9
Украина переходит на зимнее времяПозавчера, 20:20 - 1899 7
В Украине уровень бедности по итогам 2020 года может увеличится с 38,5 до 45%Вчера, 15:07 - 527 6
Как одалживать деньги, чтобы их вернули — советы финансистаВчера, 21:08 - 2234 1
Украинцам вернут налоги на банковские карты: за что и как получить (инфографика)Вчера, 16:00 - 6639 1
Что можно было купить за 20 грн в 1996 году и 2020 (инфографика)Вчера, 10:15 - 14631 9
Украинцам вернут налоги на банковские карты: за что и как получить (инфографика)Вчера, 16:00 - 6639 1
Страны с лучшими пенсионными системамиВчера, 08:00 - 2782
Как одалживать деньги, чтобы их вернули — советы финансистаВчера, 21:08 - 2234 1
Самые перспективные профессии будущего: ведущие экономисты назвали лучшие направленияВчера, 20:00 - 1736
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)22.10.2020, 11:10 - 381
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)19.10.2020, 09:57 - 266 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 881
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1604 18
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 2248