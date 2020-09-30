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Второй объект Укрспирта ушел с молотка. В ходе торгов цена выросла на 70%

Второй объект Укрспирта ушел с молотка. В ходе торгов цена выросла на 70%

Фонд госимущества (ФГИ) продал на аукционе второй объект ГП “Укрспирт” – Артемовское место ведения деятельности и хранения спирта за 50 млн грн.

В ходе открытых торгов, состоявшихся 20 октября, окончательная стоимость объекта подскочила на 68% (стартовая цена – 29,66 млн грн), сообщила пресс-служба ФГИ.

Победитель прозрачного аукциона, как утверждают в ФГИ, в соответствии с действующим законодательством, после получения права собственности на этот объект получит возможность стать участником открытого рынка спирта. В ФГИ напомнили, что фонд уже объявил аукционы еще для восьми объектов спиртовой отрасли.

Отметим, что Фонд госимущества на прошлой неделе отчитался о первой продаже актива спиртовой отрасли – Немировского спиртзавода (Винницкая обл.) ГП “Укрспирт”. Его приобрела компания “ЛВН Лимитед” за 55,08 млн грн, что более чем на 5 млн грн выше стартовой цены (49,57 млн грн). Компания-победитель была тогда единственной, кто подал заявку на участие в аукционе.

По материалам УБР
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