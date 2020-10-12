2021 год будет рекордным по инвестициям в железнодорожный транспорт

Директор филиала “Пассажирская компания” АО “Укрзализныця” Александр Перцовский заявил, что 2021-й станет годом рекордных инвестиций в железнодорожный транспорт.
Об этом пишет Магистраль.
“Есть амбициозная программа по восстановлению как пассажирских, так и грузовых вагонов. Осуществляются различные организационные процессы, чтобы увеличить скорость грузовых перевозок и достичь здоровой конкуренции. Также предусмотрены значительные инвестиции в тягу. “Укрзализныця” будет максимально использовать собственные мощности, но при этом найдутся заказы и для бизнеса”, – отметил Перцовский.
По его словам, сейчас “Укрзализныця” достигла уровня только в 40-45% по пассажирским перевозкам 2019 года.
Также директор филиала “Пассажирская компания” АО УЗ отметил, что железная дорога работает над тем, чтобы вернуть пассажиров в поезда Интерсити, и вскоре представит интересное ценовое предложение.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мошенники шлют украинцам SMS о крупных выигрышах - комментарий юристаВчера, 12:44 - 1153 9
В Европе подорожал газ: как это отразится на украинцахВчера, 12:00 - 2123 7
Квартиры на вторичном рынке Киева в сентябре подорожали на 5%Вчера, 09:00 - 1614 7
Nokia построит на Луне вышки 4GВчера, 04:43 - 929 4
Что появится в Украине после "Большого строительства"Вчера, 20:00 - 825 3
В Европе подорожал газ: как это отразится на украинцахВчера, 12:00 - 2123 7
Рейсы Wizz Air и Ryanair из Украины в зимнее времяВчера, 12:15 - 2078
НБУ составил рейтинг прибыльности банковВчера, 10:00 - 1878 2
Данилишин спрогнозировал, будет ли ослабление курса гривныВчера, 16:00 - 1810
Квартиры на вторичном рынке Киева в сентябре подорожали на 5%Вчера, 09:00 - 1614 7
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)Позавчера, 09:57 - 139 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 724
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1476 18
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1930
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1735 1