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2021 год будет рекордным по инвестициям в железнодорожный транспорт

2021 год будет рекордным по инвестициям в железнодорожный транспорт

Директор филиала “Пассажирская компания” АО “Укрзализныця” Александр Перцовский заявил, что 2021-й станет годом рекордных инвестиций в железнодорожный транспорт.

Об этом пишет Магистраль.

“Есть амбициозная программа по восстановлению как пассажирских, так и грузовых вагонов. Осуществляются различные организационные процессы, чтобы увеличить скорость грузовых перевозок и достичь здоровой конкуренции. Также предусмотрены значительные инвестиции в тягу. “Укрзализныця” будет максимально использовать собственные мощности, но при этом найдутся заказы и для бизнеса”, – отметил Перцовский.

По его словам, сейчас “Укрзализныця” достигла уровня только в 40-45% по пассажирским перевозкам 2019 года.

Также директор филиала “Пассажирская компания” АО УЗ отметил, что железная дорога работает над тем, чтобы вернуть пассажиров в поезда Интерсити, и вскоре представит интересное ценовое предложение.

По материалам Центр транспортных стратегий
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