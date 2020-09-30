Минфин разрабатывает нормативы для внедрения плана BEPS

23 мая 2020 года вступил в силу закон №466, которым внедрены девять из пятнадцати шагов плана противодействия размыванию базы налогообложения (BEPS).

Министерство финансов разрабатывает нормативную базу для имплементации положений закона №466 в части плана BEPS.

До конца текущего года Минфин утвердит все необходимые нормативно-правовые акты для внедрения всех шагов плана BEPS.

В частности выполнение мероприятий Дорожной карты по реализации положений закона №466 предусматривает разработку более 10 подзаконных нормативно-правовых актов, над которыми сейчас идет работа совместно с Государственной налоговой службой.

Для этого Минфин изучает международный опыт практического применения правил BEPS и получает техническую помощь от международных экспертов МВФ, ОЭСР и GIZ путем проведения онлайн семинаров и консультаций.

BEPS – план противодействия размыванию базы налогообложения и вывода доходов/прибыли из-под налогообложения – схем уклонения от налогов, которые заключаются в искусственном выведении доходов из стран с высокими налогами, они генерируются в страны с низким/нулевым налогообложением, где экономическая активность низкая или не ведется.

Проект BEPS был создан в 2013 году ОЭСР и G20. На сегодня участниками проекта являются 137 стран (юрисдикций). Украина присоединилась к проекту BEPS 1 января 2017 года.

Закон №466, которым в Украине внедряется план BEPS, вступил в силу 23 мая 2020 года.



Инфографика: Минфин