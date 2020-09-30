Минфин разрабатывает нормативы для внедрения плана BEPS

23 мая 2020 года вступил в силу закон №466, которым внедрены девять из пятнадцати шагов плана противодействия размыванию базы налогообложения (BEPS).
Министерство финансов разрабатывает нормативную базу для имплементации положений закона №466 в части плана BEPS.
До конца текущего года Минфин утвердит все необходимые нормативно-правовые акты для внедрения всех шагов плана BEPS.
В частности выполнение мероприятий Дорожной карты по реализации положений закона №466 предусматривает разработку более 10 подзаконных нормативно-правовых актов, над которыми сейчас идет работа совместно с Государственной налоговой службой.
Для этого Минфин изучает международный опыт практического применения правил BEPS и получает техническую помощь от международных экспертов МВФ, ОЭСР и GIZ путем проведения онлайн семинаров и консультаций.
BEPS – план противодействия размыванию базы налогообложения и вывода доходов/прибыли из-под налогообложения – схем уклонения от налогов, которые заключаются в искусственном выведении доходов из стран с высокими налогами, они генерируются в страны с низким/нулевым налогообложением, где экономическая активность низкая или не ведется.
Проект BEPS был создан в 2013 году ОЭСР и G20. На сегодня участниками проекта являются 137 стран (юрисдикций). Украина присоединилась к проекту BEPS 1 января 2017 года.
Закон №466, которым в Украине внедряется план BEPS, вступил в силу 23 мая 2020 года.
Инфографика: Минфин
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