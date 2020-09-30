0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 139 0

Минфин разрабатывает нормативы для внедрения плана BEPS

Минфин разрабатывает нормативы для внедрения плана BEPS

23 мая 2020 года вступил в силу закон №466, которым внедрены девять из пятнадцати шагов плана противодействия размыванию базы налогообложения (BEPS).

Министерство финансов разрабатывает нормативную базу для имплементации положений закона №466 в части плана BEPS.

До конца текущего года Минфин утвердит все необходимые нормативно-правовые акты для внедрения всех шагов плана BEPS.

В частности выполнение мероприятий Дорожной карты по реализации положений закона №466 предусматривает разработку более 10 подзаконных нормативно-правовых актов, над которыми сейчас идет работа совместно с Государственной налоговой службой.

Для этого Минфин изучает международный опыт практического применения правил BEPS и получает техническую помощь от международных экспертов МВФ, ОЭСР и GIZ путем проведения онлайн семинаров и консультаций.

BEPS – план противодействия размыванию базы налогообложения и вывода доходов/прибыли из-под налогообложения – схем уклонения от налогов, которые заключаются в искусственном выведении доходов из стран с высокими налогами, они генерируются в страны с низким/нулевым налогообложением, где экономическая активность низкая или не ведется.

Проект BEPS был создан в 2013 году ОЭСР и G20. На сегодня участниками проекта являются 137 стран (юрисдикций). Украина присоединилась к проекту BEPS 1 января 2017 года.

Закон №466, которым в Украине внедряется план BEPS, вступил в силу 23 мая 2020 года.


Инфографика: Минфин

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.