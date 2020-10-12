Еще одна страна отказалась от Huawei и ZTE в развертывании 5G

Шведские регуляторы запретили использование телекоммуникационного оборудования китайских компаний Huawei и ZTE в своей сети 5G перед проведением аукциона по продаже спектра, запланированного на следующий месяц.

Как сообщает Reuters, европейские правительства пересматривают роль китайских компаний в построении своих сетей после давления со стороны США. Соединенные Штаты настаивают на том, что компании из КНР несут угрозу национальной безопасности других стран, поскольку они вынуждены помогать китайским властям в сборе разведывательной информации.

Регуляторы заявили, что компании, участвующие в аукционе, должны удалить оборудование Huawei и ZTE из существующих «центральных функций» по состоянию на 1 января 2025 года. Регулирующий орган определил «центральные функции» как оборудование, используемое для построения сети радиодоступа, сети передачи данных, базовой сети и обслуживания сети.

Запрет, скорее всего, сыграет на руку конкурирующим производителям телекоммуникационного оборудования Ericsson и Nokia.

Напомним, в июле Великобритания приказала полностью удалить оборудование Huawei из британской сети 5G к 2027 году, став одной из первых европейских стран, которые сделали это.