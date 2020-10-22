Какая задолженность считается безнадежной

Налоговики привели критерии признания задолженности безнадежной.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киевской области.

Признаки безнадежной задолженности:

задолженность по обязательствам, в отношении которых истек срок исковой давности;

просроченная задолженность умершего физического лица, при отсутствии у него наследственного имущества, на которое может быть обращено взыскание;

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просроченная задолженность лиц, которые в судебном порядке признаны безвестно отсутствующими, объявлены умершими;

просроченная свыше 180 дней задолженность лица, размер совокупных требований кредитора по которой не превышает минимально установленного законодательством размера бесспорных требований кредитора для возбуждения производства по делу о банкротстве, а для физических лиц – задолженность, не превышающая 25% минимальной заработной платы (в расчете на год), установленной на 1 января отчетного налогового года (в случае отсутствия законодательно утвержденной процедуры банкротства физических лиц);

актив в виде корпоративных прав или недолговых ценных бумаг, эмитент которых признан банкротом или прекращен как юридическое лицо в связи с его ликвидацией;

сумма остаточного призового фонда лотереи по состоянию на 31 декабря каждого года;

просроченная задолженность физического или юридического лица, не погашенная вследствие недостаточности имущества указанного лица, при условии, что действия по принудительному взысканию имущества должника не привели к полному погашению задолженности;

задолженность, взыскание которой стало невозможным в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, стихийного бедствия (форс-мажорных обстоятельств), подтвержденных в порядке, предусмотренном законодательством;

задолженность субъектов хозяйствования, признанных банкротами в установленном законом порядке или прекращенных как юридические лица в связи с их ликвидацией.

К безнадежной задолженности банков и небанковских финансовых учреждений может быть отнесена сумма долга по финансовому кредиту, в том числе сумма основной задолженности и/или сумма начисленных доходов, по которым просрочка погашения суммы долга составляет более 360 дней, кроме долга по финансовым кредитам лиц:

связанных с таким кредитором;

состоящих с таким кредитором в трудовых отношениях;

которые состояли с таким кредитором в трудовых отношениях, и период между датой увольнения таких лиц и датой прощения их задолженности не превышает три года.

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