0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 86 0

Какая задолженность считается безнадежной

Какая задолженность считается безнадежной

Налоговики привели критерии признания задолженности безнадежной.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киевской области.

Признаки безнадежной задолженности:

  • задолженность по обязательствам, в отношении которых истек срок исковой давности;
  • просроченная задолженность умершего физического лица, при отсутствии у него наследственного имущества, на которое может быть обращено взыскание;

Читайте также: Наследство с отягощениями: как быть с унаследованными долгами

  • просроченная задолженность лиц, которые в судебном порядке признаны безвестно отсутствующими, объявлены умершими;
  • просроченная свыше 180 дней задолженность лица, размер совокупных требований кредитора по которой не превышает минимально установленного законодательством размера бесспорных требований кредитора для возбуждения производства по делу о банкротстве, а для физических лиц – задолженность, не превышающая 25% минимальной заработной платы (в расчете на год), установленной на 1 января отчетного налогового года (в случае отсутствия законодательно утвержденной процедуры банкротства физических лиц);
  • актив в виде корпоративных прав или недолговых ценных бумаг, эмитент которых признан банкротом или прекращен как юридическое лицо в связи с его ликвидацией;
  • сумма остаточного призового фонда лотереи по состоянию на 31 декабря каждого года;
  • просроченная задолженность физического или юридического лица, не погашенная вследствие недостаточности имущества указанного лица, при условии, что действия по принудительному взысканию имущества должника не привели к полному погашению задолженности;
  • задолженность, взыскание которой стало невозможным в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, стихийного бедствия (форс-мажорных обстоятельств), подтвержденных в порядке, предусмотренном законодательством;
  • задолженность субъектов хозяйствования, признанных банкротами в установленном законом порядке или прекращенных как юридические лица в связи с их ликвидацией.

К безнадежной задолженности банков и небанковских финансовых учреждений может быть отнесена сумма долга по финансовому кредиту, в том числе сумма основной задолженности и/или сумма начисленных доходов, по которым просрочка погашения суммы долга составляет более 360 дней, кроме долга по финансовым кредитам лиц:

  • связанных с таким кредитором;
  • состоящих с таким кредитором в трудовых отношениях;
  • которые состояли с таким кредитором в трудовых отношениях, и период между датой увольнения таких лиц и датой прощения их задолженности не превышает три года.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.