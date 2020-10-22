Какая задолженность считается безнадежной

Налоговики привели критерии признания задолженности безнадежной.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киевской области.
Признаки безнадежной задолженности:
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К безнадежной задолженности банков и небанковских финансовых учреждений может быть отнесена сумма долга по финансовому кредиту, в том числе сумма основной задолженности и/или сумма начисленных доходов, по которым просрочка погашения суммы долга составляет более 360 дней, кроме долга по финансовым кредитам лиц:
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