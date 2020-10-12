Траектория мировой экономики может пойти по W-образному сценарию - Barclays

Вторая волна пандемии COVID-19 может поставить крест на восстановлении мирового ВВП в IV квартале: на фоне стремительного роста числа заболевших траектория глобальной экономики наверняка пойдет по W-образному сценарию.

Такой прогноз на днях озвучили стратеги крупнейшего британского банка Barclays.

По мнению аналитиков Barclays, на фоне введения строгих локдаунов правительствами многих стран экономическая активность во всем мире к концу года может замедлиться до уровня II квартала. В таком случае траектория мировой экономики в IV квартале пойдет по W-образному сценарию, когда за начавшимся восстановлением идет новый виток рецессии.

Стоит отметить, что базовый сценарий Barclays предполагает падение мировой экономики по итогам текущего года на 3,6% в годовом выражении и восстановление показателей в 2021-м на 5%.

Если же человечество сумеет взять пандемию под контроль в ближайшие месяцы, рост глобального ВВП в IV квартале по сравнению с июлем-сентябрем составит 9,7%.

При этом ВВП еврозоны, в соответствии с прогнозом Barclays, по итогам 2020 года сократится на 6,9%. Рост экономики региона в 2021-м ожидается на уровне 4,7%.

ВВП США с октября по декабрь вырастет на 2,5%, экономика Японии в IV квартале восстановится на 5,7%, а показатели Китая в этот период поднимутся на 9,5%, прогнозируют специалисты Barclays.