Зеленский похвастался результатами приватизации украинских предприятий

Президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках масштабной приватизации в Украине в первую очередь начали передавать в частную собственность сотни неэффективных предприятий, а не стратегические объекты.

Об этом он сказал в Раде во время послания к народным депутатам.

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“Мы начали масштабную приватизацию. Важно: речь не о стратегических объектах, а о сотнях неэффективных предприятий, где были только долги и коррупция, – сказал президент.

В этом контексте он вспомнил о приватизации “Укрспирт”.

“Мы ликвидировали монополию “Укрспирт” и вывели эту отрасль из тени. На прошлой неделе уже приватизирован первый спиртовой завод. Следует продолжить этот процесс, что в перспективе должно увеличить поступления в казну почти в восемь раз”, – сказал он.

Также президент добавил, что приватизация гостиницы “Днепр”, находящейся в Киеве, принесет Украине более 1 миллиарда гривен.

“Кстати, гостиница “Днепр” и ряд других объектов стали первым в истории имуществом, которое находилось в пользовании президента Украины и было передано на приватизацию”, – сказал он.