ТОП-10 самых популярных б/у кроссоверов в Украине (инфографика)

В январе-сентябре этого года почти каждый шестой зарегистрированный в Украине автомобиль относился к кроссоверам. В среднем доля SUV на вторичном рынке занимала 17,4%.

Об этом пишет Auto.ria.

В мае регистрации кроссоверов достигали максимальных 26,5%, с учетом того, что после жесткого карантина возобновили работу сервисные центры МВД.

Наименьшая доля таких авто была в январе –16,9%, а в сентябре она составила 19,3%.

По итогам девяти месяцев этого года двадцатка самых популярных кроссоверов:

Nissan Rogue – 1076 единиц.

Mitsubishi Outlander – 987 ед.

Hyundai Tucson – 880 ед.

BMW X5 – 804 ед.

X5 – 804 ед. Volkswagen Tiguan – 785 ед.

Hyundai Santa Fe – 758 ед.

Toyota RAV4 – 707 ед.

Nissan Qashqai – 671 ед.

Honda CR-V – 616 ед.

Volkswagen Touareg – 595 ед.

Доля машин класса SUV и внедорожников на вторичных рынках некоторых стран в Европе: в Германии таких 19%, Италии – 16%, Великобритании – 25%, Польше – 18%.

У нас – примерно столько же, как и в большинстве стран Западной Европы: 17%.

Хотите купить новое авто, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты:

Сравнить и заказать кредит