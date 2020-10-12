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ТОП-10 самых популярных б/у кроссоверов в Украине (инфографика)

ТОП-10 самых популярных б/у кроссоверов в Украине (инфографика)

В январе-сентябре этого года почти каждый шестой зарегистрированный в Украине автомобиль относился к кроссоверам. В среднем доля SUV на вторичном рынке занимала 17,4%.

Об этом пишет Auto.ria.

В мае регистрации кроссоверов достигали максимальных 26,5%, с учетом того, что после жесткого карантина возобновили работу сервисные центры МВД.

Наименьшая доля таких авто была в январе –16,9%, а в сентябре она составила 19,3%.

По итогам девяти месяцев этого года двадцатка самых популярных кроссоверов:

  • Nissan Rogue – 1076 единиц.
  • Mitsubishi Outlander – 987 ед.
  • Hyundai Tucson – 880 ед.
  • BMW X5 – 804 ед.
  • Volkswagen Tiguan – 785 ед.
  • Hyundai Santa Fe – 758 ед.
  • Toyota RAV4 – 707 ед.
  • Nissan Qashqai – 671 ед.
  • Honda CR-V – 616 ед.
  • Volkswagen Touareg – 595 ед.

Доля машин класса SUV и внедорожников на вторичных рынках некоторых стран в Европе: в Германии таких 19%, Италии – 16%, Великобритании – 25%, Польше – 18%.
У нас – примерно столько же, как и в большинстве стран Западной Европы: 17%.

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По материалам Finance.UA
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