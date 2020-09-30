Должностных лиц «Киевтеплоэнерго» подозревают в хищении 44 млн грн бюджетных средств

Киевской местной прокуратурой №6 завершено досудебное расследование в отношении директора частного предприятия и должностного лица коммунального предприятия, преступная деятельность которых причинила государству ущерб на сумму почти 44 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, установлено, что в 2019 году должностные лица коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» заключили с частным предприятием договор о предоставлении охранных услуг объектов, находящихсяна территории города Киева.

В дальнейшем на основании утвержденных актов предоставления услуг коммунальное предприятие перечислило на счета частного предприятия более 40 млн гривен бюджетных средств.

Однако, как установлено досудебным расследованием, исполнителем предоставлено охранных услуг на общую сумму почти 44 млн гривен, что подтверждается заключениями экспертиз.

За совершенное подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуратурой предъявлен иск о взыскании с подозреваемых в пользу территориальной общины города Киева причиненного ущерба.