По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (35,676 млн грн и 40,270 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (54 и 33), максимальный курс продажи доллара 28,55 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,39-28,40 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 87 активных заявок по доллару на сумму 75,946 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,4200 – 2 222
28,4000 – 10 000
28,3800 – 111 111
28,3800 – 30 000
28,3800 – 150 000
28,3800 – 20 000
28,3800 – 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,3800 – 10 000
28,3800 – 20 000
28,3800 – 6 000
28,3900 – 120 000
28,3900 – 10 000
28,3900 – 30 000
28,3900 – 99 999
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,4024 грн..
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,3695 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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