Компании из более 20 стран хранят газ в украинских подземных хранилищах

В украинских подземных хранилищах хранят газ компании из 21 страны.

Об этом рассказала директор департамента коммерческой деятельности Укртрансгаза Агнета Куцелим.

«Акцентируем, кто является на сегодня клиентами газохранилищ, как вы видите, на октябрь месяц это 790 клиентов, из которых 79 – это компании-нерезиденты. Могу отметить, что 21 страна представлена в операторе газохранилищ, то есть компании-нерезиденты этих стран заключили договоры хранения с «Укртрансгазом» и могут использовать наши услуги», – сказала она.

“Укртрансгаз” предлагает этим компаниям такие услуги, как хранение, закачка и отбор, а также таможенные услуги.

Исполняющий обязанности гендиректора “Укртрансгаза” Сергей Перелома заявил, что после анбандлинга доход компании сократился более чем в 10 раз, поскольку транспортировка газа больше не является ее деятельностью.

«За 9 месяцев текущего года операционные доходы компании составили около 4,5 млрд грн, финансовый результат до налогообложения составил 2,7 млрд грн. Это позволило нам оплатить в бюджеты всех уровней около 3,7 млрд грн», – отметил Перелома.

Также в «Укртрансгазе» сообщили, что планируют потратить 13 млрд грн на модернизацию ГТС.

Сейчас объем газа в подземных хранилищах Украины составляет почти 28,5 млрд кубометров.