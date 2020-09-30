В Винницкой области отремонтировали участок дороги международного значения М-12

В ходе “Большой стройки” отремонтировали участок Большой объездной дороги г. Винницы, протяженностью 4,1 км – часть автомобильной дороги международного значения М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка.

Об этом на своей странице в FACEBOOK сообщает Служба автомобильных дорог в Винницкой области.

“В Винницкой области завершены основные работы на объекте «Большой стройки» автомобильной дороги международного значения М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка. На объекте км 390+944 – 395+000 («Большая объездная г. Винница» Винницкий р-н), протяженностью 4,1 км завершена укладка слоя регенерации, укладка двух выравнивающих слоев», – говорится в сообщении.

На указанном участке также уложен верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона, расширена проезжая часть и установлено новое барьерное ограждение. Кроме того, на дорогу нанесена пластиковая разметка, установлены новые дорожные знаки и освещение.

На объекте работала подрядная организация ООО СУАП “Интервиас-Украина”.

Трасса международного значения М-12 является одной из приоритетных транспортных артерий, которая соединяет область с запада на восток. Трасса входит в проект Go Highway, объединяющий польские порты в Гданьске с украинскими в Одессе, Николаеве и Херсоне. В Винницкой области трасса берет свое начало в населенном пункте Дьяковцы на границе с Хмельницкой областью, соединяет 4 районных центра (Литинский, Винницкий, Немировский, Гайсинский) и заканчивается на границе с Черкасской областью. Общая протяженность дороги в пределах области составляет 184 км. Из них 158,7 км отремонтировано в 2017-2019 гг.

В 2020 году в полном объеме завершается ремонт трассы в пределах области 25,6 км.