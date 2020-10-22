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В число самых дорогих брендов мира в этом году впервые вошли Zoom, YouTube и Instagram

В число самых дорогих брендов мира в этом году впервые вошли Zoom, YouTube и Instagram

По данным ежегодного рейтинга топ-100 самых дорогих брендов мира компании Interbrand Corp, лидерами стали Apple и Amazon. В этом году Microsoft удалось потеснить Google с почетного третьего места.

В рейтинг впервые вошли Zoom (№100), Instagram (№19) и YouTube (№30). После исключения из списка самых дорогих брендов в него удалось вернуться Tesla (№40) и Jonny Walker (№98).

Сектором, который рос быстрее всего, стал технологический, тогда как розничная торговля существенно пострадала от пандемии.

Медиакомпании также достигли успеха в суматохе, созданной COVID-19. Spotify (№70) продемонстрировал рост стоимости бренда на 52% до $8,389 млрд, поднявшись на 22 позиции в рейтинге, в то время, как Netflix поднялся на 41-е место с ростом на 41% до $12,665 млрд долларов США.

Amazon был лидером по эффективности, заняв второе место и увеличив стоимость бренда на 60% с оценкой в $200,667 млрд. Google вышла из тройки лидеров впервые с 2012 года. Между тем Samsung, занявший 5-е место, ($62,289 млрд) впервые вошел в пятерку лидеров.

Также в топ-10 вошли: № 6 Coca-Cola ($56,894 млрд), № 7 Toyota ($51,595 млрд), № 8 Mercedes-Benz ($49,268 млрд), № 9 McDonald’s ($42,816 млрд) и №10 Disney ($40,773 млрд). На первую десятку брендов приходится 50% от общей стоимости таблицы в этом году.

Interbrand составляет рейтинг на основе финансовых результатов компаний и влияния брендов на покупателей, а также на основе способности получать доходы. Компания публикует топ-100 самых дорогих брендов мира с 2001 года.

Средний рост технологических брендов и технологических платформ составил в этом году 20%. Технологические бренды и платформы сейчас составляют 48% от общей стоимости таблицы по сравнению с 17% в 2010 году.

По материалам Mind
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