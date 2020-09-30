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Рейсы Wizz Air и Ryanair из Украины в зимнее время

Рейсы Wizz Air и Ryanair из Украины в зимнее время

Лоу-косты Европы Wizz Air и Ryanair обновили свое расписание полетов из Украины на зимний сезон 2020/2021 годов, значительно сократив полетную программу.

Об этом пишет avianews.

Анализ показал, что Wizz Air планирует летать в предстоящую зимнюю навигацию по 50 маршрутам из пяти городов Украины, тогда как Ryanair оставит только 15 направлений из трех аэропортов.

Венгерский лоу-кост намерен летать по 24 маршрутам из Киева, по 11 маршрутам из Львова, по шести маршрутам из Одессы и Харькова, по трем маршрутам из Запорожья.

Большинство направлений авиакомпании будут обслуживать только два раза в неделю. Зимняя навигация начнется 25 октября 2020 года и продлится до 28 марта 2021 года.

Маршрутная сеть Ryanair из Украины в зимнем сезоне навигации 2020/2021 годов:

Аэропорт Борисполь: Вена: 3 раза в неделю, Пафос: 1 раз в неделю, Берлин: 2 раза в неделю, Будапешт: 3 раза в неделю, Краков: 2 раза в неделю, Познань: 2 раза в неделю, Мадрид: 2 раза в неделю, Валенсия: 1 раз в неделю, Лондон: 2 раза в неделю, Манчестер: 2 раза в неделю.

Маршрутная сеть Wizz Air из Украины в зимнем сезоне навигации 2020/2021 годов:

Аэропорт Жуляны: Вена: 2 раза в неделю, Ларнака: 2 раза в неделю, с декабря, Пардубице: 1 раз в неделю, Биллунн: 2 раза в неделю, Копенгаген: 2 раза в неделю, Таллинн: 3 раза в неделю, с декабря, Берлин: 2-5 раз в неделю, Кельн: 2 раза в неделю, Дортмунд: 2 раза в неделю, Гамбург: 1 раз в неделю, Мемминген: 1-3 раза в неделю, Будапешт: 2-3 раза в неделю, Венеция: 2 раза в неделю, с декабря, Рига: 4 раза в неделю, с декабря, Вильнюс: 2 раза в неделю, Гданьск: 2 раза в неделю, Катовице: 2 раза в неделю с декабря. Подробнее тут.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Венгерский лоукост Wizz Air отменил более 20 рейсов из городов Украины в ноябре и перенес возобновление этих направлений на начало декабря.

Туристическое страхование

По материалам Finance.UA
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