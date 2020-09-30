С начала года на западной границе Украины изъято контрабанды более чем на 270 млн гривен

За 9 месяцев 2020 года на западном участке границы выявлено контрабандных товаров на общую сумму почти 274 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.
“В результате противодействия контрабандной деятельности и незаконному перемещению через государственную границу товаров и грузов выявлено 423 единицы оружия, 466 штук боеприпасов, свыше 48 килограммов наркотических веществ. Кроме этого, выявлено контрабандных товаров на общую сумму почти 274 миллиона гривен”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что за девять месяцев 2020 года пресечено 27 попыток перемещения через государственную границу угнанных автомобилей и 88 попыток перемещения автомобилей по поддельным или неисправным документам.
“За данный период выявлено и задержано 2214 незаконных мигрантов. Во время пограничного контроля выявлено 29 случаев использования поддельных документов, 17 попыток пересечения границы с чужими документами, 572 случая использования недействительных документов”, – резюмировали пограничники.
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