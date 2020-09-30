0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 8 0

С начала года на западной границе Украины изъято контрабанды более чем на 270 млн гривен

С начала года на западной границе Украины изъято контрабанды более чем на 270 млн гривен

За 9 месяцев 2020 года на западном участке границы выявлено контрабандных товаров на общую сумму почти 274 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

“В результате противодействия контрабандной деятельности и незаконному перемещению через государственную границу товаров и грузов выявлено 423 единицы оружия, 466 штук боеприпасов, свыше 48 килограммов наркотических веществ. Кроме этого, выявлено контрабандных товаров на общую сумму почти 274 миллиона гривен”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что за девять месяцев 2020 года пресечено 27 попыток перемещения через государственную границу угнанных автомобилей и 88 попыток перемещения автомобилей по поддельным или неисправным документам.

“За данный период выявлено и задержано 2214 незаконных мигрантов. Во время пограничного контроля выявлено 29 случаев использования поддельных документов, 17 попыток пересечения границы с чужими документами, 572 случая использования недействительных документов”, – резюмировали пограничники.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.