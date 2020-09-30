НБУ предоставил трем банкам рефинанса более чем на полмиллиарда

Национальный банк Украины 16 октября 2020 года предоставил рефинансирование трем банкам на общую сумму 567,6 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
“16.10.2020 состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 82 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 3-х банков на сумму 567,6 млн грн по процентной ставке в размере 6% годовых”, – говорится в сообщении.
По данным НБУ, рефинансирование предоставлено: АО “АБ “Радабанк” – 70 млн грн, АО “Мисто Банк” – 103,6 млн грн и АО “Банк Сич” на 394 млн грн.
Рефинансирование (refinancing) – это операции по предоставлению банкам кредитов в установленном Национальным банком порядке. Основной целью рефинансирования является регулирование ликвидности банков в исполнение Национальным банком функции кредитора последней инстанции.
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