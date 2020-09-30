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НБУ предоставил трем банкам рефинанса более чем на полмиллиарда

НБУ предоставил трем банкам рефинанса более чем на полмиллиарда

Национальный банк Украины 16 октября 2020 года предоставил рефинансирование трем банкам на общую сумму 567,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

“16.10.2020 состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 82 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 3-х банков на сумму 567,6 млн грн по процентной ставке в размере 6% годовых”, – говорится в сообщении.

По данным НБУ, рефинансирование предоставлено: АО “АБ “Радабанк” – 70 млн грн, АО “Мисто Банк” – 103,6 млн грн и АО “Банк Сич” на 394 млн грн.

Рефинансирование (refinancing) – это операции по предоставлению банкам кредитов в установленном Национальным банком порядке. Основной целью рефинансирования является регулирование ликвидности банков в исполнение Национальным банком функции кредитора последней инстанции.

По материалам УКРИНФОРМ
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