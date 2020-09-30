BMW отзывает более 30 тысяч «гибридов»

Немецкий автопроизводитель BMW отзывает по всему миру 31 409 гибридных автомобилей из-за проблем с аккумулятором.

Об этом сообщает портал Car Buzz.

В компании объяснили, что в очень редких случаях в аккумулятор во время производственного процесса могли попасть частицы, когда аккумулятор полностью заряжен, появляется риск короткого замыкания.

Отмечается, что с августа этого года зафиксировано «всего» четыре инцидента с этими автомобилями, без пострадавших и погибших.

Речь идет о моделях 2021 BMW X5 xDrive45e (1228 экземпляров), 2021 BMW 745Le xDrive (3), 2020-2021 BMW 530e, 530e xDrive, 530e iPerformance (132), 2020-2021 Mini Cooper Countryman All4 SE (33), 2020- 2021 BMW X3 xDrive30e (2441), 2021 BMW 330e, 330e xDrive (664) и 2020 BMW i8 (8).

Всего будет отозвано 4509 гибридов в США и 26 900 из других стран.