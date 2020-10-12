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У работника коронавирус: кто считается контактным лицом и идет на самоизоляцию

У работника коронавирус: кто считается контактным лицом и идет на самоизоляцию

Управление Гоструда в Николаевской области напомнило работодателям о необходимости принятия эффективных мер профилактики Covid-19 с учетом рекомендаций Гоструда по предотвращению распространения коронавируса на рабочих местах.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства, пишет sud.ua.

С целью недопущения распространения болезни по территории Украины в марте 2020 г. Кабинетом министров Украины было принято постановление № 211 (с учетом изменений), которым определен перечень лиц, к которым есть требование по самоизоляции.

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По состоянию на 1 октября 2020 года в указанный перечень входят:

  • лица, имевшие контакт с больным COVID-19, кроме лиц, находившихся в средствах индивидуальной защиты в связи с выполнением служебных обязанностей;
  • лица, в отношении которых есть подозрение на инфицирование, или лица, которые болеют COVID-19 и не нуждаются в госпитализации;
  • лица, достигшие 60-летнего возраста, кроме лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры.

Лица, требующие самоизоляции, обязаны постоянно находиться в определенном ими месте самоизоляции, воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают.

Срок самоизоляции определяет лечащий врач больного или лица с подозрением на инфицирование COVID-19 на основании отраслевых стандартов в сфере здравоохранения.

Критерии МОЗ Украины, по которым человек может считаться контактным:

  • лицо проживает в одном доме с больным COVID-19;
  • у лица был прямой физический контакт с больным COVID-19 (например, через рукопожатие);
  • лицо имело контакт со слизистыми выделениями из дыхательных путей больного COVID-19 (например, нахождение в зоне пациента во время кашля или прикосновения руками к использованным салфеткам) и не использовало средства индивидуальной защиты;
  • лицо контактировало с больным COVID-19 на расстоянии до одного метра в течение 15 минут и более, при условии неиспользования соответствующих средств индивидуальной защиты или с подозрением относительно неправильного использования (например, нарушение целостности перчаток);
  • лицо находилось в закрытой среде (например, аудитория, комната для заседаний, зал ожидания учреждения здравоохранения) с больным COVID-19 в течение 15 минут и более на расстоянии менее одного метра;
  • медицинский работник или другое лицо, оказывающее медицинскую помощь или осуществляющее уход за больным COVID-19;
  • работники лаборатории, которые обрабатывают образцы из дыхательных путей, полученные от больных COVID-19;
  • работники патологоанатомических/судебно-медицинских бюро/отделений, которые непосредственно участвовали во вскрытии тела, в том числе взятии образцов для проведения ПЦР-исследования, даже при условии использования соответствующих средств индивидуальной защиты;
  • контакт в самолете в пределах двух сидений (в любом направлении) с больным COVID-19, попутчики в путешествии; члены экипажа, проводившие обслуживание в салоне самолета, где находился больной;
  • если тяжесть симптомов (например, частый кашель) или перемещения лица указывают на более обширную зону риска заражения, пассажиры, сидящие в ней; секции, или все пассажиры воздушного судна могут считаться контактными.

В случае назначения обязательства по самоизоляции:

  • лицо указывает место своей самоизоляции и информацию о средствах связи (номер телефона), краткие сведения о состоянии здоровья и хронические заболевания на время самоизоляции (по согласию лица);
  • сообщается, что за дачу ложных сведений о месте своей самоизоляции, информации о средствах связи, несоблюдение режима самоизоляции лицо будет привлечено к административной ответственности, а в случае нарушения режима самоизоляции, что привело к тяжким последствиям, в том числе смерти третьих лиц, – к уголовной ответственности.

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По материалам Finance.UA
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