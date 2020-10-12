У работника коронавирус: кто считается контактным лицом и идет на самоизоляцию

Управление Гоструда в Николаевской области напомнило работодателям о необходимости принятия эффективных мер профилактики Covid-19 с учетом рекомендаций Гоструда по предотвращению распространения коронавируса на рабочих местах.
Об этом говорится на официальном сайте ведомства, пишет sud.ua.
С целью недопущения распространения болезни по территории Украины в марте 2020 г. Кабинетом министров Украины было принято постановление № 211 (с учетом изменений), которым определен перечень лиц, к которым есть требование по самоизоляции.
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По состоянию на 1 октября 2020 года в указанный перечень входят:
Лица, требующие самоизоляции, обязаны постоянно находиться в определенном ими месте самоизоляции, воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают.
Срок самоизоляции определяет лечащий врач больного или лица с подозрением на инфицирование COVID-19 на основании отраслевых стандартов в сфере здравоохранения.
Критерии МОЗ Украины, по которым человек может считаться контактным:
В случае назначения обязательства по самоизоляции:
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