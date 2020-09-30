"Критическая ситуация": Шмыгаля просят выделить 80 миллионов на Чернобыльскую зону

Атомпрофсоюз обратился к Премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой поручить Министерству финансов Украины одобрить проект распоряжения для срочного выделения дополнительных средств предприятиям Зоны отчуждения в размере 80 млн грн в связи с имеющимся дефицитом.
Об этом говорится в сообщении Атомпрофсоюза в FACEBOOK.
“Атомпрофсоюз обратился к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и министру защиты окружающей среды и природных ресурсов Роману Абрамовскому с письмом, в котором доводит до сведения, что на предприятиях Зоны отчуждения сложилась чрезвычайно критическая ситуация с финансированием текущих расходов, в частности, заработной платы, электроэнергии, а также возмещением Пенсионному фонду Украины расходов на выплату и доставку льготных пенсий”, – говорится в сообщении.
По данным профсоюза, дефицит средств по бюджетной программе “Поддержка в безопасном состоянии энергоблоков и объекта “Укрытие” и мероприятия по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС” составляет 60 млн грн, а по программе “Поддержка экологически безопасного состояния в зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения” — 20 млн грн.
С целью избежания блокирования деятельности предприятий путем ареста счетов, дополнительных затрат на исполнительный сбор, невыплаты заработной платы Государственное агентство по управлению Зоной отчуждения совместно с Минокрсреды разработали проект распоряжения правительства о выделении дополнительного финансирования в размере 80 млн грн за счет остатка средств Государственного фонда охраны окружающей природной среды, образовавшегося по состоянию на 1 января 2020 года.
“Указанный проект акта согласован Минэкономики без замечаний, в то же время Минфином высказан ряд замечаний, и проект акта пока не согласован. Атомпрофсоюз обращает внимание на то, что в течение 2015-2019 годов правительством неоднократно принимались решения о выделении дополнительного финансирования за счет остатка средств Государственного фонда охраны окружающей природной среды для решения проблем предприятий зоны отчуждения. В случае неуплаты ежемесячных платежей ПФУ подает иски в суд о взыскании задолженности в принудительном порядке. После удовлетворения иска исполнительная служба арестовывает счета предприятия, взыскивает в принудительном порядке задолженность вместе с исполнительским сбором в размере 10% от суммы иска”, – пояснили в профсоюзе.
Напомним, в принятом Верховной Радой законопроекте №32379-д о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год” прекращено финансирование расходов по статье “Реализация государственного инвестиционного проекта “Восстановление объектов транспортной инфраструктуры Зоны отчуждения”. До внесения изменений госбюджет предусматривал по указанному направлению выделить 56,15 млн грн.
В целом бюджет Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения на 2020 год уменьшился с 2,9 млрд грн до 2,68 млрд грн. Финансирование программы “Поддержка в безопасном состоянии энергоблоков и объекта “Укрытие” и мероприятия по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС” сократилось в этом году с 1,36 млрд грн до 1,2 млрд грн; программа “Поддержка экологически безопасного состояния в зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения” – с 495,89 млн грн до 445,88 млн грн.
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