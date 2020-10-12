Как одалживать деньги, чтобы их вернули — советы финансиста

Не стоит одалживать людям более 10% своей месячной зарплаты, считают финансисты. Тогда в случае невозврата должником средств стиль вашей жизни не пострадает. “Лучше это делать в разной валюте, на срок не более года”, – говорит финансист Марина Олийнык. Она рассказывает, как правильно одалживать людям деньги, чтобы их потом вернули.
Эксперт советует придерживаться модели кредитования банка. Это означает, что перед тем как давать деньги, стоит оценить расходы заемщика и его доходы. Также взвесить все риски, на которые идет кредитор.
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“Чтобы не потерять деньги, обращают внимание на условия проживания заемщика — в своем жилье живет или арендованном. Смотрят, имеет ли машину, детей, животных, кем работает, – рассказывает Марина Олейник. – От этого всего зависит способность человеку отдать долг. Можно предусмотреть форс-мажоры. Ведь чем больше имущества и обязательств, тем больше есть рисков. Например, коллега просил 150 тысяч гривен на 2 года, не хватало на квартиру. Зарабатывал с женой 30 тысяч. Из них 10 уходило на аренду квартиры, 4 – на машину еще 4 – на питание. И важное обстоятельство – жена беременна. Скоро не будет ходить на работу. А значит, их доход упадет на 10 тысяч. Им реально нечем будет отдавать мне. Поэтому отказала”.
Смело можно одалживать деньги на крупные покупки людям, у которых остается хотя бы 35-40% из семейного бюджета на жизненные нужды.
“40 процентов от всей суммы долга просите отдавать в гривне, а остальные 30 процентов в долларах и евро. Таким образом можно уберечь средства от обесценивания денежной единицы. За 3-4 месяца гривна не обесценится, а за год может. Это как альтернатива процентам”, – советует финансист.
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