Nokia построит на Луне вышки 4G

Финская компания Nokia получила от американского космического агентства NASA контракт на развертывание беспроводных систем связи 4G на Луне. Там планируют построить базу к 2028 году.
Об этом пишет CNN.
Реализацией проекта будет заниматься Bell Labs – дочерняя компания Nokia, совместно с инжиниринговой компанией Intuitive Machines.
Bell Labs получит от NASA 14,1 млн долларов для работы над проектом. В космическом агентстве заявили, что сеть 4G обеспечит на Луне более надежную связь, чем радиосигналы. Как и на Земле, лунную сеть 4G планируют впоследствии модернизировать до стандарта 5G.
Отмечается, что в Bell Labs придумали технологию, которая позволяет делать вышки меньшего размера. Диапазон их сигнала более ограничен, чем в традиционных, но они потребляют меньше энергии и больше подходят для перевозки в космическом аппарате. На Земле вышки Bell Labs применяют для создания сетей 5G.
NASA хочет построить лунную базу к 2028 году. На создание технологий, которые потребуются для решения этой задачи, агентство выделило 370 млн долларов. Их получат компании, работающие над решениями в области беспроводной связи, производства электроэнергии, робототехники и др.
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