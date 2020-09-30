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Nokia построит на Луне вышки 4G

Nokia построит на Луне вышки 4G

Финская компания Nokia получила от американского космического агентства NASA контракт на развертывание беспроводных систем связи 4G на Луне. Там планируют построить базу к 2028 году.

Об этом пишет CNN.

Реализацией проекта будет заниматься Bell Labs – дочерняя компания Nokia, совместно с инжиниринговой компанией Intuitive Machines.

Bell Labs получит от NASA 14,1 млн долларов для работы над проектом. В космическом агентстве заявили, что сеть 4G обеспечит на Луне более надежную связь, чем радиосигналы. Как и на Земле, лунную сеть 4G планируют впоследствии модернизировать до стандарта 5G.

Отмечается, что в Bell Labs придумали технологию, которая позволяет делать вышки меньшего размера. Диапазон их сигнала более ограничен, чем в традиционных, но они потребляют меньше энергии и больше подходят для перевозки в космическом аппарате. На Земле вышки Bell Labs применяют для создания сетей 5G.

NASA хочет построить лунную базу к 2028 году. На создание технологий, которые потребуются для решения этой задачи, агентство выделило 370 млн долларов. Их получат компании, работающие над решениями в области беспроводной связи, производства электроэнергии, робототехники и др.

По материалам РБК-Украина
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