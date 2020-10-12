Киев стал одним из первых городов в мире, где Uber запустил новую услугу

Сервис заказа такси Uber запустил в Киеве новую услугу Pool Chance. Она предназначена для поиска попутчиков с целью удешевить поездку. Об этом сообщил украинский пресс-офис компании.

“Поскольку люди в нашем городе очень открыты для инновационных услуг в сфере мобильности, Киев уже не раз был в числе первых городов, где мы запускали такие новые услуги, как Uber Green или Uber Shuttle. Именно поэтому мы также выбрали Киев стать одним из первых городов в мире, где будет работать Pool Chance”, – заявил глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе Георгий Соколянский.

Новая опция в мобильном приложении Uber – Pool Chance – позволит разделить стоимость поездки с другим пассажиром, следующим в одном направлении.

Воспользоваться новой возможностью смогут не более двух человек, подчеркнули в компании. При этом для каждого из двух клиентов цена услуги будет ниже, чем в UberX.

Как заверили в компании, с помощью Pool Chance можно будет получить до 30% возмещения стоимости поездки. Если же во время поездки найти еще одного пассажира не удастся, то ее стоимость составит обычную цену UberX. Она сразу же будет указана в мобильном приложении в начале поездки.

В Uber отметили, что процент и точная сумма кешбэка являются динамическими и будут добавлены в кошельки пассажиров в виде UberCash. В компании подчеркнули, что все водители и пассажиры должны надевать защитные маски, используя услугу Pool Chance или другие сервисы Uber.