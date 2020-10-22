Украина кормит 150 миллионов человек в мире - Минэкономики

Украина обеспечивает продовольственными товарами 150 млн людей во всем мире и имеет потенциал удвоить эти объемы.
Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в ходе онлайн-брифинга по случаю Всемирного дня продовольствия и празднования 75-й годовщины продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
“Мы подсчитывали – и это было подтверждено источниками международных расчетов, – что Украина кормит 150 млн населения, при собственном населении чуть больше 40 млн. Возможность увеличить эту цифру вдвое – это реально достижимо», – сказал Высоцкий.
Он отметил огромную роль ФАО за последние 75 лет в преодолении голода в мире. И, по словам заместителя министра, Украина может существенно помочь в решении этой проблемы. И для этого нашей стране нужна интеграция мировых технологий в производство, привлечение инвестиций, ведь, например, орошение требует существенного финансирования. А самое важное, Украине необходима интеграция в международные цепи поставок.
“Что мы увидели в этом году? Первая реакция во многих странах на карантин была – закрытость, что является очень негативным с точки зрения обеспечения продовольствием населения мира. Так сложилось, что без активной международной торговли невозможно обеспечить физически продовольствием все наше многомиллиардное население», – подчеркнул Высоцкий.
По его словам, в этих условиях Украина сделала максимум, чтобы не остановить поставки: «Она осталась надежным партнером в обеспечении тех стран, которые нуждаются в продовольствии».
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