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Samsung запатентовала три новые версии Galaxy Z Fold с гибким дисплеем

Samsung запатентовала три новые версии Galaxy Z Fold с гибким дисплеем

Несколько необычных моделей, отличающихся гибким дисплеем, запатентовала компания Samsung.

Новинки, описание которых появилось в базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности, заметно отличаются от своего предшественника, недавно представленного Galaxy Z Fold 2.

Недавно опубликованная патентная документация содержит описание трех вариантов исполнения гибкого смартфона. Первые две конструкции предполагают складывание устройства экраном наружу, при этом за счет выреза на одной из сторон корпуса основная и фронтальная камеры устройства при его сгибании не перекрывают друг друга, создавая единый модуль.


Фото: letsgodigital.org

Таким образом, производителю нужно меньшее количество сенсоров для получения качественного изображения. При этом использование основного экрана в роли видоискателя позволит отказаться от вспомогательного дисплея – такой подход может снизить себестоимость устройства.


Фото: letsgodigital.org

Еще одна версия гаджета, входящая в патентную заявку, использует экран, складывающийся вовнутрь, и оснащена небольшим дополнительным дисплеем на внешней части корпуса. В этом устройстве также предусмотрена выемка в углу, дающая доступ ко всем камерам аппарата в сложенном состоянии.

Согласно описанию, все три модели в разложенном виде позволяют вести запись видео или снимать фотографии в обычном и селф-режиме одновременно. Технические характеристики, возможная дата анонса и цена гибких новинок Samsung пока неизвестны.

По материалам Корреспондент.net
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