SkyUp планирует летать из Запорожья в Батуми, Ларнаку и Прагу

Украинский лоукостер SkyUp Airlines намерен весной-летом 2021 года запустить рейсы из Запорожья в Батуми (Грузия), Ларнаку (Кипр) и Прагу (Чехия).
Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
В SkyUp отметили, что рейс лоукостера Киев – Запорожье – Киев стал первым, который принял аэропорт в новом терминале. Он начал работать 19 октября. В новом терминале, кроме SkyUp, пока будет работать только Мотор Сич. Обе компании выполняют рейсы в Киев. SkyUp продлил на зимний сезон рейсы по маршруту Киев – Запорожье – Киев.
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«В планах, как только будут сняты ограничения, – запустить международные рейсы и дальше развивать новые направления», – говорится в сообщении компании.
Строительство нового пассажирского терминала международного аэропорта Запорожье было завершено весной 2019 года. 19 октября он начал работать. Площадь терминала составляет 12 тыс. кв. м, а его пропускная способность – 400 пассажиров в час.
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