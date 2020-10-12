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Ученые создали уникальные наушники: считывают мимику и переводят в эмодзи (видео)

Ученые создали уникальные наушники: считывают мимику и переводят в эмодзи (видео)

Исследователи из Корнельского университета в США разработали наушники, которые способны считывать и фиксировать выражение лица. C-Face “сканируют” контуры глаз, бровей и щек, а система переводит считанные эмоции человека в виртуальные эмодзи или беззвучные речевые команды.

Как это работает? Устройство оснащено RGB-камерами: они размещены под ушами для того, чтобы записывать изменения в мимике. Полученные данные реконструируются в двухмерные изображения и подвергаются анализу. Отмечается, что система позволяет абсолютно точно распознать 42 наиболее распространенные эмоции от нейтрального выражения лица к разъяренному, рассказывает Cornell Chronicle.

Исследователи отмечают, что контуры лица являются очень информативными в аспекте мимики: когда мы делаем определенное выражение лица, наши мышцы растягиваются и сжимаются, а это влияет на напряжение соседних мышц лица. Этот эффект приводит к изменению контуров щек относительно расположения ушей.

Более того, инновационное устройство сможет выполнять функцию распознавания выражения лица даже тогда, когда человек находится в защитной маске. Правда, разработка имеет некоторый недостаток – ограниченность заряда аккумулятора. В дальнейшем команда разработчиков намерена улучшить энергоэффективность наушников.

С помощью наушников можно управлять мимикой своего аватара в социальных сетях. Кроме того, C-Face могут самостоятельно подбирать музыкальный плей-лист, руководствуясь настроением пользователя.

По материалам Телеканал 24
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