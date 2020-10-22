Главные основания для отказа в госрегистрации вещных прав

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и их обременений сводит к минимуму возможность недобросовестных лиц регистрировать на себя права, которые им не принадлежат, а потому создает препятствия для проведения незаконных операций с недвижимостью.
Об этом “сообщила” пресс-служба Министерства юстиции Украины в FACEBOOK.
Однако случаются ситуации, когда в госрегистрации может быть отказано. В ведомстве решили объяснить, что может стать причиной этого.
Главные основания для отказа в государственной регистрации вещных прав и их обременений:
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Отказ в государственной регистрации прав по перечисленным основаниям не применяется в следующих случаях:
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