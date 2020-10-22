Главные основания для отказа в госрегистрации вещных прав

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и их обременений сводит к минимуму возможность недобросовестных лиц регистрировать на себя права, которые им не принадлежат, а потому создает препятствия для проведения незаконных операций с недвижимостью.

Об этом “сообщила” пресс-служба Министерства юстиции Украины в FACEBOOK.

Однако случаются ситуации, когда в госрегистрации может быть отказано. В ведомстве решили объяснить, что может стать причиной этого.

Главные основания для отказа в государственной регистрации вещных прав и их обременений:

заявленное вещное право, обременение не подлежат госрегистрации в соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений»;

заявление о государственной регистрации прав подано ненадлежащим лицом;

поданные документы не соответствуют требованиям, установленным Законом, или эти документы не позволяют установить приобретение, изменение, прекращение вещных прав на недвижимое имущество и их обременение;

имеются противоречия между заявленными и уже зарегистрированными вещными правами на недвижимое имущество и их отягощениями;

имеются зарегистрированные обременения вещных прав на недвижимое имущество;

заявление о госрегистрации обременений относительно предыдущего правоприобретателя подано после регистрации права собственности на такое имущество за новым правоприобретателем;

после завершения установленного Законом срока не устранены обстоятельства, которые были основанием для принятия решения о приостановлении рассмотрения заявления о госрегистрации прав;

документы поданы ненадлежащему субъекту государственной регистрации прав, нотариусу;

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заявление о госрегистрации прав и их обременений в электронной форме подано лицом, не имеющим полномочий подавать заявления в электронной форме;

заявителем поданы те же документы, на основании которых заявлено вещное право, обременение уже зарегистрировано в Государственном реестре прав;

заявитель обратился с заявлением о госрегистрации права собственности относительно имущества, которое, согласно поданным документам, отчуждено лицом, которое на момент проведения такой регистрации внесено в Единый реестр должников, в том числе по исполнительным производствам о взыскании алиментов при наличии задолженности по соответствующим платежам свыше трех месяцев.

Отказ в государственной регистрации прав по перечисленным основаниям не применяется в следующих случаях:

при наличии ошибки в Государственном земельном кадастре, которая возникла после переноса информации о земельных участках из Государственного реестра земель в Государственный земельный кадастр (расположение в пределах земельного участка части другого земельного участка, несоответствие границ земельного участка, указанных в Государственном реестре земель, его действительным границам);

несоответствие площади земельного участка, указанной в Государственном реестре земель, его действительной площади в результате изменения методов подсчета (округления);

несоответствие сведений о земельном участке в Государственном земельном кадастре сведениям, содержащимся в документе, удостоверяющем вещное право на него, если такое несоответствие возникло в результате внесения изменений или исправления ошибки в сведениях Государственного земельного кадастра о земельном участке после оформления документа, который является основанием для возникновения соответствующего вещного права на земельный участок. В таком случае приоритет имеют сведения государственного земельного кадастра;