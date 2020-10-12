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Крупнейшая американская авиакомпания возобновит эксплуатацию Boeing 737 MAX

Крупнейшая американская авиакомпания возобновит эксплуатацию Boeing 737 MAX

Крупнейший авиаперевозчик США компания American Airlines до конца года планирует вернуть в эксплуатацию проблемный лайнер Boeing 737 Max.

Об этом пишет Bloomberg.

Сначала компания планирует использовать Boeing 737 Max только на ежедневных рейсах из Майами в Нью-Йорк, которые будут выполняться в период с 29 декабря по 4 января. При этом, пассажиров будут предупреждать, что им предстоит лететь именно на Boeing 737 Max.

Отмечается, что компания будет «применять поэтапный подход» к возврату 737 Max в эксплуатацию.

Будет ли лайнер использоваться на других рейсах, зависит от решения Федерального управления по гражданской авиации США (FAA).

Напомним, что Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) признало, что самолеты Boeing 737 Max стали достаточно безопасными после внесенных изменений.

В марте прошлого года самолет Boeing 737 MAX 8 разбился в Эфиопии всего через шесть месяцев после авиакатастрофы с участием этой же модели в Индонезии. В целом погибло почти 350 человек. После трагедии в Эфиопии регуляторы по всему миру запретили самолетам семейства MAX летать. Данные расследований свидетельствуют, что причина авиакатастроф – проблемы с системой управления полетом у самолетов семейства 737 MAX. Авиакомпании начали отказываться от уже заключенных с Boeing контрактов на поставку этого типа самолета, что на руку главному конкуренту Boeing – компании Airbus.

Реакция Boeing на кризис вызвала много вопросов. Компания долго не увольняла гендиректора Денниса Мюленбурга и не провела независимое расследование. В Boeing неоднократно заявляли, что вскоре самолеты семейства 737 MAX смогут возобновить полеты и продолжали их строить. Их уже накопилось около 400. К концу прошлого года компания изменила свою стратегию: приостановила производство самолетов 737 MAX и все же уволила Мюленбурга. Совет директоров решил, что смена руководства необходима для восстановления доверия к компании. Сейчас должность гендиректора компании занимает Дэвид Калхун.

По материалам НВ
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