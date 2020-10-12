Кто не может быть свидетелем по делам о нарушении ПДД

Ценность свидетеля заключается в его непосредственном объективном восприятии обстоятельства дела с помощью органов чувств и отсутствии юридической заинтересованности в решении дела.
Об этом пишет sud.ua.
И именно учитывая свое нейтральное положение человек способен объективно и верно засвидетельствовать события и факты так, как они действительно происходили для возможности избежания формализма и злоупотребления процессуальными правами.
Зато на основании показаний свидетелей не могут устанавливаться факты, которые, учитывая закон или обычай, устанавливаются в документах. К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда при рассмотрении дела №161/5372/17.
По данному делу водитель был привлечен к ответственности за непристегнутый ремень безопасности (ст. 122 КУоАП) и наложен штраф в размере 51 грн. Водитель с таким решением не согласился и подал иск о признании решения противоправным и его отмене, поскольку указанного нарушения он не совершал. Суд первой инстанции признал такие доводы необоснованными и в своем решении указал, что показаниями допрошенного в судебном заседании сотрудника полиции, который составлял протокол, подтверждается факт того, что истец управлял транспортным средством и не был пристегнут ремнем безопасности. Зато апелляционный суд по жалобе водителя признал такое решение незаконным и необоснованным, поскольку, помимо постановления по делу об административном правонарушении, других доказательств, объяснений, показаний или иных сведений к постановлению, необходимых для решения дела о нарушении ПДД, сотрудником полиции собрано не было, а само постановление таких доказательств не содержит.
КАС ВС указал, что обстоятельства, которые подтверждаются показаниями свидетеля, должны согласовываться с другими доказательствами по делу, тогда они могут быть признаны судом достоверными и достаточными для вывода о виновности лица в том или ином административном правонарушении.
Однако в данном деле основным и единственным доказательством совершения правонарушения стали объяснения заинтересованного лица – ответчика, который является работником полиции, а потому последние не могут быть допустимым доказательством.
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