Кто не может быть свидетелем по делам о нарушении ПДД

Ценность свидетеля заключается в его непосредственном объективном восприятии обстоятельства дела с помощью органов чувств и отсутствии юридической заинтересованности в решении дела.

Об этом пишет sud.ua.

И именно учитывая свое нейтральное положение человек способен объективно и верно засвидетельствовать события и факты так, как они действительно происходили для возможности избежания формализма и злоупотребления процессуальными правами.

Зато на основании показаний свидетелей не могут устанавливаться факты, которые, учитывая закон или обычай, устанавливаются в документах. К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда при рассмотрении дела №161/5372/17.

По данному делу водитель был привлечен к ответственности за непристегнутый ремень безопасности (ст. 122 КУоАП) и наложен штраф в размере 51 грн. Водитель с таким решением не согласился и подал иск о признании решения противоправным и его отмене, поскольку указанного нарушения он не совершал. Суд первой инстанции признал такие доводы необоснованными и в своем решении указал, что показаниями допрошенного в судебном заседании сотрудника полиции, который составлял протокол, подтверждается факт того, что истец управлял транспортным средством и не был пристегнут ремнем безопасности. Зато апелляционный суд по жалобе водителя признал такое решение незаконным и необоснованным, поскольку, помимо постановления по делу об административном правонарушении, других доказательств, объяснений, показаний или иных сведений к постановлению, необходимых для решения дела о нарушении ПДД, сотрудником полиции собрано не было, а само постановление таких доказательств не содержит.

КАС ВС указал, что обстоятельства, которые подтверждаются показаниями свидетеля, должны согласовываться с другими доказательствами по делу, тогда они могут быть признаны судом достоверными и достаточными для вывода о виновности лица в том или ином административном правонарушении.

Однако в данном деле основным и единственным доказательством совершения правонарушения стали объяснения заинтересованного лица – ответчика, который является работником полиции, а потому последние не могут быть допустимым доказательством.

Справка Finance.ua:

В Опендатабот теперь можно подписаться на обновления о штрафах за нарушение ПДД (в том числе выставленные камерами с автофиксацией) и оплатить их.

Министерство внутренних дел запустило мобильное приложение «Штрафы ПДД», которое позволяет оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr