The Boring Company Илона Маска сможет перевозить только часть обещанных пассажиров в Лас-Вегасе

The Boring Company столкнулась с трудностями в своем первом коммерческом проекте – строительстве подземного тоннеля к конференц-центру в Лас-Вегасе (LVCC), где проходит, в частности, выставка CES.
Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на документацию проекта.
Из-за правил пожарной безопасности система Loop не сможет перевозить столько пассажиров, сколько обещала The Boring Company. На одной из трех станций максимальный разрешенный пассажиропоток – всего 800 человек в час. Если подобные ограничения будут на других станциях, то Loop сможет перевозить всего 1200 человек в час вместо 4400 максимально обещанных, пишет издание.
При этом непонятно, как будут контролировать соблюдение лимита: в строительных планах Loop нет турникетов или других барьеров для ограничения въезда в тоннель.
The Boring Company и государственное агентство LCVCA, которое управляет конференц-центром, заключили контракт стоимостью $48,7 млн. По условиям договора, компания Илона Маска будет получать платежи по достижении определенных этапов. Например, 30% от общей суммы The Boring Company получит, когда завершит строительство самых тоннелей.
Последние три этапа как раз связаны с максимальным количеством пассажиров, которое Loop может перевезти за час:
Если не получится достичь этих целей, The Boring Company рискует не получить $13,2 млн из общего бюджета на строительство. Более того, компания может получить от LCVCA штраф: $300 тысяч за каждую крупную торговую выставку, на которой не сможет перевозить в среднем 3960 пассажиров в час в течение 13 часов. The Boring Company придется платить штрафы, пока их сумма не достигнет $4,5 млн, пишет издание.
Компания также отстает от графика: по плану The Boring Company должна была закончить систему до 1 октября. 14 октября Маск написал в Twitter, что тоннель «возможно, откроют через месяц или около того». Loop должна была быть готова к выставке CES 2021, но мероприятие перешло в онлайн из-за пандемии, поэтому задержка не критична, отмечает издание.
В Лас-Вегасе система Loop сможет перевозить пассажиров на электромобилях вместимостью до 16 человек со скоростью до 250 км/ч, говорится на сайте проекта. Однако, пишет TechCrunch, последние схемы предусматривают использование обычных седанов. Маск также признался, что компания упростила систему: «Теперь это просто Tesla в туннеле».
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