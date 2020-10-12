0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 83 0

Шмыгаль: на первом этапе приватизации на аукционы будут выставлены 30 спиртовых заводов

Шмыгаль: на первом этапе приватизации на аукционы будут выставлены 30 спиртовых заводов

На первом этапе приватизации на аукционы будут выставлены 30 спиртовых заводов, которые входят в состав государственного предприятия “Укрспирт”.

Об этом написал на своей странице в FACEBOOK премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что Государственное предприятие “Укрспирт” в предыдущие годы было синонимом многомиллиардной коррупции.

“По оценкам Фонда госимущества, через теневые схемы в спиртовой отрасли бюджет ежегодно недополучает 8-10 млрд грн. Теперь этому положен конец. В прошлом году Парламент принял закон, которым демонополизировал производство спирта, а на этой неделе произошло историческое событие — приватизация первого спиртового завода в Немирове. Финальная цена оказалась на 5 млн грн больше стартовой, а главное то, что актив приобрел профильный инвестор”, — написал премьер.

По его словам, это означает дополнительные инвестиции в предприятие, а как следствие — увеличение количества рабочих мест и поступлений в бюджет общины.

“В общем, на первом этапе приватизации на аукционы будут выставлены 30 спиртовых заводов, которые входят в состав государственного предприятия “Укрспирт”, — резюмировал Шмыгаль.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.