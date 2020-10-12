Шмыгаль: на первом этапе приватизации на аукционы будут выставлены 30 спиртовых заводов

На первом этапе приватизации на аукционы будут выставлены 30 спиртовых заводов, которые входят в состав государственного предприятия “Укрспирт”.
Об этом написал на своей странице в FACEBOOK премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Шмыгаль отметил, что Государственное предприятие “Укрспирт” в предыдущие годы было синонимом многомиллиардной коррупции.
“По оценкам Фонда госимущества, через теневые схемы в спиртовой отрасли бюджет ежегодно недополучает 8-10 млрд грн. Теперь этому положен конец. В прошлом году Парламент принял закон, которым демонополизировал производство спирта, а на этой неделе произошло историческое событие — приватизация первого спиртового завода в Немирове. Финальная цена оказалась на 5 млн грн больше стартовой, а главное то, что актив приобрел профильный инвестор”, — написал премьер.
По его словам, это означает дополнительные инвестиции в предприятие, а как следствие — увеличение количества рабочих мест и поступлений в бюджет общины.
“В общем, на первом этапе приватизации на аукционы будут выставлены 30 спиртовых заводов, которые входят в состав государственного предприятия “Укрспирт”, — резюмировал Шмыгаль.
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