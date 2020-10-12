Суды списали долг "Галичины" перед Укрэксимбанком на 1,2 миллиарда

Долг одной из структур производителя молочной продукции “Галичина” в размере 1,24 миллиарда гривен перед государственным Укрэксимбанком будет списан в соответствии с решением суда.
Об этом сообщает Finbalance.
В сентябре 2020 года Западный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Укрэксимбанка и оставил без изменений решение Хозсуда Львовской области от мая 2020 года, которой был утвержден ликвидационный баланс обанкротившегося ЧАО “Галичина” и ликвидирована эта компания.
Суды констатировали, что, учитывая недостаточность имущества должника, требования ряда кредиторов (в т. ч. Укрэксимбанка – на 1,24 млрд грн), которые не были погашены в ходе ликвидационной процедуры, считаются погашенными в соответствии с ч. 7 ст. 64 Кодекса по процедурам банкротства.
Согласно судебным материалам, вследствие получения средств от реализации активов должника, ликвидатор частично погасил требования залоговых кредиторов, в т. ч. Укрэксимбанка – на 97,9 млн грн.
В апелляционной жалобе Банк просил вернуть дело в суд первой инстанции для продолжения ликвидационной процедуры.
Госбанк высказывал мнение, что ликвидатор ЗАО “Галичина” не провел должным образом инвентаризацию активов должника и их оценку, не принял мер по выявлению и взысканию дебиторской задолженности, а также не принял мер по привлечению акционеров или должностных лиц должника к субсидиарной ответственности.
Суд апелляционной инстанции с оценками Укрэксимбанка не согласился, указав в т. ч., что ликвидатор ЧАО “Галичина” не обнаружил признаков доведения должника до банкротства и признаков фиктивного банкротства, а потому не было оснований возлагать субсидиарную ответственность по обязательствам должника на виновных лиц, как это предусмотрено ч. 2 ст. 61 кодекса по процедурам банкротства.
“Жалобщиком не представлено конкретных доказательств и не приведено обстоятельств, которые бы указывали на ненадлежащее осуществление им ликвидационной процедуры”, – говорится в постановлении Западного апелляционного хозсуда.
ЧАО “Галичина” было признано банкротом постановлением Хозсуда Львовской области в августе 2018 года.
“Молочная компания “Галичина” заявляла, что ликвидация ЧАО “Галичина” не отразится на производстве продукции.
“Начиная с 2015 года и по настоящее время владельцем готовой молочной продукции, торговой марки “Галичина” и уникальных рецептур является ООО “Молочная компания “Галичина”, которая продолжает и расширяет свою деятельность на рынке молочной продукции”, – говорилось тогда в сообщении.
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