Бизнес ожидает дальнейшего ослабления национальной валюты

Среднее значение обменного курса, которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 28,99 грн/долл. США (в предыдущем квартале – 28,28 грн/долл. США).
Об этом говорится в опросе НБУ.
62% предприятий считают, что обменный курс будет колебаться в пределах от 28,01 грн/долл. США в 30,00 грн/долл. США.
Инфляционные ожидания предприятий остались неизменными. Как и в предыдущем квартале, бизнес прогнозирует, что в течение 12 месяцев темпы роста потребительских цен вырастут до 7% в годовом измерении. Более половины опрошенных предприятий считают, что инфляция будет меньше 7,5%. Каждый пятый респондент ожидает инфляцию в пределах 7,6-10,0%.
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Важнейшими фактором влияния на инфляцию предприниматели называют ослабление гривны и увеличение затрат на производство.
Оценки предприятий изменения собственного финансового состояния в следующие 12 месяцев улучшились. Каждая пятая компания прогнозирует лучшие результаты. Баланс ответов – 4,4% (во II квартале 2020 года – “минус” 1,8%).
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