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Бизнес ожидает дальнейшего ослабления национальной валюты

Бизнес ожидает дальнейшего ослабления национальной валюты

Среднее значение обменного курса, которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 28,99 грн/долл. США (в предыдущем квартале – 28,28 грн/долл. США).

Об этом говорится в опросе НБУ.

62% предприятий считают, что обменный курс будет колебаться в пределах от 28,01 грн/долл. США в 30,00 грн/долл. США.

Инфляционные ожидания предприятий остались неизменными. Как и в предыдущем квартале, бизнес прогнозирует, что в течение 12 месяцев темпы роста потребительских цен вырастут до 7% в годовом измерении. Более половины опрошенных предприятий считают, что инфляция будет меньше 7,5%. Каждый пятый респондент ожидает инфляцию в пределах 7,6-10,0%.

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Важнейшими фактором влияния на инфляцию предприниматели называют ослабление гривны и увеличение затрат на производство.

Оценки предприятий изменения собственного финансового состояния в следующие 12 месяцев улучшились. Каждая пятая компания прогнозирует лучшие результаты. Баланс ответов – 4,4% (во II квартале 2020 года – “минус” 1,8%).

Справка Finance.ua:

  • Аналитики прогнозируют, что в Украине в случае ужесточения карантина движение валюты развернется и стоимость доллара может упасть. На это повлияет снижение экономической активности.
  • В марте, после объявления карантина, было две недели паники, в течение которых НБУ пришлось влить в экономику около 2 млрд долларов. Тогда курс доллара вырос с 24,7 до 28,1 грн/$. На этот раз паники на валютном рынке не будет и курс после объявления новых ограничений расти не будет. Кроме того, вполне возможно, что это приведет к укреплению гривны. Так считает финансовый аналитик Александр Паращий.

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По материалам Finance.UA
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