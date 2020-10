SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)

18 октября ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия.

Как сообщается на сайте компании-разработчика SpaceX, запуск ракеты был произведен в 08:25 по времени Восточного побережья США (в 15:25 по Киеву) стартового комплекса 39A (LC-39A) на мысе Канаверал во Флориде.

Спутники вышли на орбиту Земли через 1 час и 3 минуты. В то же время, многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использовалась для запуска в шестой раз, через 8 минут 24 секунды после запуска совершила управляемую посадку на автоматическую плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая находилась в Атлантическом океане в 633 километрах от космодрома на мысе Канаверал.

Стоит отметить, что это уже четырнадцатый вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink. В прошлый раз партия из 60 спутников Starlink была запущена 6 октября.