Глава НБУ: украинский банковский сектор еще никогда не был таким устойчивым

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявляет, что украинский банковский сектор продемонстрировал высокую устойчивость в условиях пандемии COVID-19.
Такое мнение Шевченко высказал в публикации для влиятельного американского аналитического центра Atlantic Council.
“Украинский банковский сектор еще никогда не был таким устойчивым”, – отметил глава НБУ.
По его словам, украинские банки доказали в период пандемии, что вполне способны отвечать современным вызовам в сфере капитала, ликвидности, доходности и технологических инноваций. Причем самой яркой чертой стало возвращение доверия со стороны населения.
“Короткий отток депозитов, свидетелями которого все стали в течение первых недель карантинных ограничений в марте 2020 года, сейчас уже является далеким воспоминанием”, – отметил Шевченко.
Сейчас, заверил он, в Украине стремительно растут вклады населения: “Годовой темп роста депозитов со стороны домохозяйств в национальной валюте составляет 27%, а в иностранной – 5%”.
В то же время, указывает глава НБУ, произошло снижение процентных ставок по кредитам, что в последние два месяца лета продемонстрировало рост объемов займов для бизнеса на 2,2%, а также кредитов для домохозяйств на 3%.
“Нынешние благоприятные условия обеспечивают украинскому бизнесу возможности получать более доступные займы. Это позволяет им покрывать краткосрочные потребности и финансировать масштабные проекты”, – отметил Шевченко.
Он добавил, что украинская банковская система постепенно оцифровывает свои услуги, а это в свою очередь расширяет возможности для клиентов. К тому же в августе запущена система электронных платежей в режиме 24/7.
“Это дает банкам, работающим в Украине, возможность проводить платежи клиентов круглосуточно”, – констатировал глава Нацбанка.
При этом Шевченко подчеркнул: еще рано говорить о всплеске улучшения в сфере финансирования, “однако мы явно продвигаемся в правильном направлении”.
В этом контексте глава НБУ заверил: несмотря на трудности для мировой экономики, украинские власти намерены продолжить приватизацию государственных банков.
“Мы уже обсуждали планы уменьшения присутствия государства в украинском банковском секторе с представителями Лондонской фондовой биржи. Наша текущая стратегия частичной приватизации государственных банков Украины предусматривает, что шаги к продажам начнутся не позже конца 2024 года”, – подытожил Кирилл Шевченко.
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