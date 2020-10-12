Межбанк: психологическая атака регулятора остановила рост курса

Пятничная сессия на валютном межбанке прошла в два этапа.

В первой половине дня и где-то до 15 часов рынок был еще активен. Более того, ранний выход Ситибанка с покупкой валюты для нерезидентов быстро взвинтил котировки, несмотря на начало периода бюджетных платежей у клиентов, который обычно укрепляет позиции гривны на рынке.

Котировки постепенно росли, что привело к выходу Нацбанка после 12 часов с интервенцией по продаже доллара по 28,38 гривен. По факту, Нацбанк продал всего $1 млн. Но психологическая атака регулятора сработала, и это частично снизило аппетиты продавцов валюты и “загнало” курс ниже этого уровня.

После обеда покупателей становилось все меньше и начиная с 15 часов межбанк уже почти застыл. Небольшое количество сделок за последние два часа сессии уже не особо повлияло ни на курсообразование, ни на статистику по дню.

Ход торгов

С самого утра нерезиденты вышли на рынок с покупкой валюты через Ситибанк и этим быстро подтянули котировки с утренних 28,335/28,35 к 11 часам до 28,36/28,375 гривен, а к 12:00 и до 28,365/28,38. После полудня на рынок вышел НБУ с продажей по 28,38 гривен и этими действиями остановил рост курса. Хотя в реальности он продал всего 1 млн долларов, который просто “напугал” продавцов. Они решили, что выше этой отметки им ловить уже нечего и постепенно стали опускать свои ценники. На обед дилеры уже ушли при уровне 28,355/28,37 гривен, а после обеда на уже затихающем рынке котировки постепенно опустились до 28.35/28,365 гривен за доллар к концу сессии.

Главные события 16 октября на межбанке:

Рост курса доллара с утренних 28,335/28,35 до 28,35/28,365 гривен к концу сессии.

Нацбанк продал $1 млн по 28,38 гривен.

Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,365 гривен, а официальный на 19 октября установлен на отметке 28,3649 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,36 / 28,37

евро – 33,28 / 33,29

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1718 / 1,1720

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