Для того чтобы начать зарабатывать на валютообмене, нужно получить лицензию - эксперт

Для того чтобы начать зарабатывать на валютообмене, нужно получить лицензию.
Об этом рассказала президент ассоциации Финансовый омбудсмен, адвокат Елена Шевчук в ходе вебинара FinUpdate: Как заработать на обмене валют.
Кто может получить лицензию. Лицензию на осуществление валютных операций выдает исключительно Национальный банк Украины, при этом такой документ может получить не ФЛП, а только юридическое лицо, в том числе небанковские финансовые учреждения и операторы почтовой связи.
Документ дает право на:
Для того чтобы получить лицензию, нужно пройти несколько определенных этапов:
Уставный капитал. Чтобы получить лицензию и подать пакет документов на ее получение, нужно иметь не менее 50 сформированных структурных подразделений – это непосредственно 50 обменных пунктов. Для их открытия необходимо иметь уставный капитал 5 млн гривен, для каждых последующих 50 отделений – нужна такая же сумма капитала.
Для формирования уставного капитала недопустимо привлечение кредитных средств и займов. Это должны быть “чистые” средства с уплаченными налогами и понятными источниками происхождения этих средств. При этом капитал должен быть только в денежной форме.
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