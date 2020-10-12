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Для того чтобы начать зарабатывать на валютообмене, нужно получить лицензию - эксперт

Для того чтобы начать зарабатывать на валютообмене, нужно получить лицензию - эксперт

Для того чтобы начать зарабатывать на валютообмене, нужно получить лицензию.

Об этом рассказала президент ассоциации Финансовый омбудсмен, адвокат Елена Шевчук в ходе вебинара FinUpdate: Как заработать на обмене валют.

Кто может получить лицензию. Лицензию на осуществление валютных операций выдает исключительно Национальный банк Украины, при этом такой документ может получить не ФЛП, а только юридическое лицо, в том числе небанковские финансовые учреждения и операторы почтовой связи.

Документ дает право на:

  • торговлю валютными ценностями в денежной форме (собственно обмен валют);
  • перевод средств;
  • проведение расчетов в инвалюте на территории Украины по договорам страхования жизни (факторинг);
  • другие услуги, если они являются валютными операциями.

Для того чтобы получить лицензию, нужно пройти несколько определенных этапов:

  • зарегистрировать в обычном порядке юридическое лицо;
  • компания должна представить определенные документы в НБУ – заявление, анкету небанковского учреждения, а также квитанцию ​​об уплате за рассмотрение пакета документов Нацбанком, и тому подобное. Кстати, в случае отказа в выдаче лицензии эта сумма не возвращается;
  • также должен быть неформальный бизнес-план минимум на 3 года. Каждая веха, указанная в этом плане, должна быть обоснованной;
  • финансовая отчетность и аудиторские заключения.

Уставный капитал. Чтобы получить лицензию и подать пакет документов на ее получение, нужно иметь не менее 50 сформированных структурных подразделений – это непосредственно 50 обменных пунктов. Для их открытия необходимо иметь уставный капитал 5 млн гривен, для каждых последующих 50 отделений – нужна такая же сумма капитала.

Для формирования уставного капитала недопустимо привлечение кредитных средств и займов. Это должны быть “чистые” средства с уплаченными налогами и понятными источниками происхождения этих средств. При этом капитал должен быть только в денежной форме.

По материалам Finance.UA
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