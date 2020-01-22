Соцстрах решил отказаться от "карательных проверок" работодателей

Фонд социального страхования принял новый порядок проверки правильности использования страхователями страховых средств, что предполагает уход от “карательно-стрессовых проверок” и уменьшение их количества, вместо этого вводя рискоориентированный подход.

Об этом сообщает пресс-служба ФССУ.

“10 октября вступил в силу Порядок проверки правильности использования страхователями страховых средств ФССУ и применения финансовых санкций за нарушение установленного порядка их использования”, – сказала начальник управления по работе со страхователями исполнительной дирекции ФССУ Наталья Зеленская.

По ее словам, принятый документ “предусматривает четкую и понятную процедуру и утверждает стратегию превентивных, рискоориентированных подходов вместо карательно-стрессовых проверок”.

Как ожидается, нормативный акт:

позволит уменьшить количество безрезультативных и малоэффективных документальных проверок;

позволит уменьшить расходы средств Фонда на проведение проверок;

минимизирует нагрузку на страхователей;

увеличит эффективность защиты интересов застрахованных лиц.

“В частности, порядком определен осовремененный перечень возможных оснований для проведения плановых и внеплановых проверок, которые позволяют оценить целесообразность их проведения и уменьшить общее количество”, – указано в сообщении.

Также сообщается, что порядком введена унифицированная форма акта проверки страхователя, что подтверждает факт проведения документальной проверки, отражает ее результаты и является носителем доказательной информации о выявленных нарушениях в сфере общеобязательного государственного социального страхования.