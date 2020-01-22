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Соцстрах решил отказаться от "карательных проверок" работодателей

Соцстрах решил отказаться от "карательных проверок" работодателей

Фонд социального страхования принял новый порядок проверки правильности использования страхователями страховых средств, что предполагает уход от “карательно-стрессовых проверок” и уменьшение их количества, вместо этого вводя рискоориентированный подход.

Об этом сообщает пресс-служба ФССУ.

“10 октября вступил в силу Порядок проверки правильности использования страхователями страховых средств ФССУ и применения финансовых санкций за нарушение установленного порядка их использования”, – сказала начальник управления по работе со страхователями исполнительной дирекции ФССУ Наталья Зеленская.

По ее словам, принятый документ “предусматривает четкую и понятную процедуру и утверждает стратегию превентивных, рискоориентированных подходов вместо карательно-стрессовых проверок”.

Как ожидается, нормативный акт:

  • позволит уменьшить количество безрезультативных и малоэффективных документальных проверок;
  • позволит уменьшить расходы средств Фонда на проведение проверок;
  • минимизирует нагрузку на страхователей;
  • увеличит эффективность защиты интересов застрахованных лиц.

“В частности, порядком определен осовремененный перечень возможных оснований для проведения плановых и внеплановых проверок, которые позволяют оценить целесообразность их проведения и уменьшить общее количество”, – указано в сообщении.

Также сообщается, что порядком введена унифицированная форма акта проверки страхователя, что подтверждает факт проведения документальной проверки, отражает ее результаты и является носителем доказательной информации о выявленных нарушениях в сфере общеобязательного государственного социального страхования.

По материалам УНН
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