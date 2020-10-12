Нацбанк отсудил у компании Жеваго ряд помещений в центре Киева

Национальный банк отсудил у Константина Жеваго объекты недвижимости в центре столицы. Верховный суд отказался удовлетворить кассационную жалобу фармкомпании “Киевмедпрепарат” олигарха, оставив без изменений решение Хозсуда Киева и постановление Северного апелляционного хозсуда, которыми был удовлетворен иск НБУ и в счет частичного погашения задолженности банка “Финансы и кредит” по рефинансированию (общая сумма – 4,15 млрд грн). Об этом сообщает Finbalance.
Все эти объекты “Киевмедпрепарата” находятся по адресу: ул. Саксаганского, 139:
корпус №7 общей площадью 783,50 кв. м;
корпус №9 – 1 146,50 кв. м;
корпус №11 – 1 383,40 кв. м;
корпус №17 – 1 184,20 кв. м.
Суды установили способ реализации предметов ипотеки путем продажи на публичных торгах по определению стоимости имущества в рамках процедуры исполнительного производства, предусмотренной законом “Об исполнительном производстве” на уровне не ниже обычных цен на такой вид имущества на основании оценки, проведенной субъектом оценочной деятельности или независимым экспертом на стадии оценки имущества при проведении исполнительных действий.
Напомним, Фонд гарантирования вкладов физлиц выставил на продажу кредитный портфель обанкротившегося банка Константина Жеваго – “Финансы и кредит”. Торги прошли по голландской модели аукциона 14 сентября.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев будут по-новому штрафовать за маски на подбородках6 ч. назад - 1942 12
"Достройка без доплат". Инвесторы "Аркады" организовали протест на Банковой и автомитинг9 ч. назад - 1027 10
Украина намерена взять займы у Польши, Венгрии и Турции на ремонт дорог5 ч. назад - 394 7
Стартовали продажи украинского трехколесного электровелосипеда Delfast (видео)20 ч. назад - 1277 7
МВФ рассматривает ФЛП как способ ухода от налогов, – Angles AG10 ч. назад - 1647 4
Аналитик объяснил, почему гривна обесценится до конца года4 ч. назад - 2019
Украинцев будут по-новому штрафовать за маски на подбородках6 ч. назад - 1942 12
МВФ рассматривает ФЛП как способ ухода от налогов, – Angles AG10 ч. назад - 1647 4
В Украине будет меняться система оплаты труда: кто сможет зарабатывать больше всего10 ч. назад - 1488 1
Официально презентовали новый кроссовер Volkswagen Taos (Фото)Вчера, 22:35 - 1324
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 512
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1281 16
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1633
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1457 1
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1671