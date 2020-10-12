Нацбанк отсудил у компании Жеваго ряд помещений в центре Киева

Национальный банк отсудил у Константина Жеваго объекты недвижимости в центре столицы. Верховный суд отказался удовлетворить кассационную жалобу фармкомпании “Киевмедпрепарат” олигарха, оставив без изменений решение Хозсуда Киева и постановление Северного апелляционного хозсуда, которыми был удовлетворен иск НБУ и в счет частичного погашения задолженности банка “Финансы и кредит” по рефинансированию (общая сумма – 4,15 млрд грн). Об этом сообщает Finbalance.

Все эти объекты “Киевмедпрепарата” находятся по адресу: ул. Саксаганского, 139:

корпус №7 общей площадью 783,50 кв. м;

корпус №9 – 1 146,50 кв. м;

корпус №11 – 1 383,40 кв. м;

корпус №17 – 1 184,20 кв. м.

Суды установили способ реализации предметов ипотеки путем продажи на публичных торгах по определению стоимости имущества в рамках процедуры исполнительного производства, предусмотренной законом “Об исполнительном производстве” на уровне не ниже обычных цен на такой вид имущества на основании оценки, проведенной субъектом оценочной деятельности или независимым экспертом на стадии оценки имущества при проведении исполнительных действий.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физлиц выставил на продажу кредитный портфель обанкротившегося банка Константина Жеваго – “Финансы и кредит”. Торги прошли по голландской модели аукциона 14 сентября.