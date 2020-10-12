Apple отложила выход iPhone 12 mini и 12 Pro Max

На этой неделе гигант из Купертино представил сразу четыре модели iPhone 12. В линейку вошли 6,1-дюймовые iPhone 12 и iPhone 12 Pro, а также маленький iPhone 12 mini с экраном диагональю 5,4 дюйма и премиальный 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.
Сегодня во многих странах мира стартует приём предварительных заказов на iPhone 12 и iPhone 12 Pro, при этом желающим приобрести iPhone 12 mini и 12 Pro Max придётся дождаться ноября.
На данный момент известно о наиболее вероятных причинах, которые вынудили Apple отложить выход iPhone 12 mini и 12 Pro Max. Во-первых, у пользователей в течение первых трёх недель будет выбор всего между двумя моделями, то есть iPhone 12 mini и 12 Pro Max не повредят их продажам.
Однако внимательные пользователи обнаружили в официальных рекламных роликах новых смартфонов ещё одну причину. Оказалось, что в заключительных комментариях к рекламным роликам Apple сообщила, что iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max еще не получили одобрения Федеральной комиссии по связи США (FCC). Из-за этого iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max пока что нельзя продавать или сдавать в аренду. Соответствующее разрешение должно быть выдано в ближайшее время.
По плану, iPhone 12 mini и 12 Pro Max станут доступны для предварительного заказа 6 ноября, а поставки начнутся 13 ноября этого года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Депозиты почти полностью ушли в онлайнВчера, 10:00 - 4405 20
Самые высокоплачиваемые вакансии без опыта: кто в Украине зарабатывает больше всехВчера, 11:20 - 15258 8
Почему в Эстонии не рады украинским заробитчанамВчера, 18:03 - 1295 7
Собственное жилье: большинство украинцев живут на своих квадратных метрах (инфографика)Вчера, 14:02 - 1916 6
Нужно иметь еще один полис: водителей фур и автобусов предупредили о дополнительном штрафеПозавчера, 21:05 - 1565 1
Самые высокоплачиваемые вакансии без опыта: кто в Украине зарабатывает больше всехВчера, 11:20 - 15258 8
Депозиты почти полностью ушли в онлайнВчера, 10:00 - 4405 20
Собственное жилье: большинство украинцев живут на своих квадратных метрах (инфографика)Вчера, 14:02 - 1916 6
Почему в Эстонии не рады украинским заробитчанамВчера, 18:03 - 1295 7
5 приоритетов для бизнеса будущегоВчера, 13:57 - 1221
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 601
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1371 17
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1753
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1568 1
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1764