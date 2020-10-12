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Apple отложила выход iPhone 12 mini и 12 Pro Max

Apple отложила выход iPhone 12 mini и 12 Pro Max

На этой неделе гигант из Купертино представил сразу четыре модели iPhone 12. В линейку вошли 6,1-дюймовые iPhone 12 и iPhone 12 Pro, а также маленький iPhone 12 mini с экраном диагональю 5,4 дюйма и премиальный 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.

Сегодня во многих странах мира стартует приём предварительных заказов на iPhone 12 и iPhone 12 Pro, при этом желающим приобрести iPhone 12 mini и 12 Pro Max придётся дождаться ноября.

На данный момент известно о наиболее вероятных причинах, которые вынудили Apple отложить выход iPhone 12 mini и 12 Pro Max. Во-первых, у пользователей в течение первых трёх недель будет выбор всего между двумя моделями, то есть iPhone 12 mini и 12 Pro Max не повредят их продажам.

Однако внимательные пользователи обнаружили в официальных рекламных роликах новых смартфонов ещё одну причину. Оказалось, что в заключительных комментариях к рекламным роликам Apple сообщила, что iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max еще не получили одобрения Федеральной комиссии по связи США (FCC). Из-за этого iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max пока что нельзя продавать или сдавать в аренду. Соответствующее разрешение должно быть выдано в ближайшее время.

По плану, iPhone 12 mini и 12 Pro Max станут доступны для предварительного заказа 6 ноября, а поставки начнутся 13 ноября этого года.

По материалам internetua.com
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