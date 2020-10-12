Renault показал концепт Megane eVision (фото)

Renault официально представил концепт Renault Megane eVision. На его базе создадут новый электрический хэтчбек, который в продаже появится в 2021 году.
Выглядит этот концепт современно, спортивно и красиво. Обращают на себя внимание 20-дюймовые колесные диски. Они идеально подходят этому автомобилю, к тому же улучшая его аэродинамику.
Автомобиль оснащается электромотором мощностью 215 л.с. и 300 Нм крутящего момента, и аккумулятором на 60 кВтч. Разгон до 100 км/ч занимает менее восьми секунд. Какой запас хода – не сообщается. По слухам, этот хэтчбек на одной подзарядке батареи сможет проехать около 450 км.
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