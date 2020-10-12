СЕТАМ продал птицефабрику и имущественный комплекс олигарха-должника почти за 1 млрд гривен

Государственное предприятие “СЕТАМ” Министерства юстиции Украины продало на электронном аукционе арестованные птицефабрику и имущественный комплекс под Киевом олигарха-должника Олега Бахматюка почти за 1 млрд грн.

Об этом информирует пресс-служба ГП.

“Государственное предприятие “СЕТАМ” (Министерство юстиции Украины) на электронной площадке OpenMarket продало арестованные Государственной исполнительной службой единый имущественный комплекс птицефабрики за 690 млн грн и имущественный комплекс в селе Пуховка Киевской области за 300 млн грн”, – сообщили в прессслужбе.

Отмечается, что на аукцион была выставлена птицефабрика площадью 126 579,4 кв. м., расположенная в городе Киев, Броварской проспект, 99, и имущественный комплекс общей площадью 5773,7 кв. м., расположенный по адресу: Киевская область, Броварской район, село Пуховка, ул. Совхозная, 37.

По обоим лотам на аукционы зарегистрировалось и уплатило гарантийные взносы по 4 участника. Рост цены во время аукциона по первому лоту составил 447% (563 987 891 грн), а по второму – 5 935% (295 028 909 грн).

“У победителей есть 10 рабочих дней для того, чтобы рассчитаться за лоты. Приглашаю представителей СМИ и общественности внимательно отслеживать судьбу этих лотов, поскольку, если победители не рассчитаются вовремя, им придется потерять немалые гарантийные взносы, а право на покупку этого имущества перейдет к следующему участнику. По птицефабрике размер гарантийного взноса составляет 6,3 млн грн, а по имущественному комплексу в Пуховке – 248 тыс. грн”, – отметил генеральный директор ГП “СЕТАМ” Александр Мамро.