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Нацкомиссия оштрафовала двух поставщиков электроэнергии

Нацкомиссия оштрафовала двух поставщиков электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на своем заседании приняла решение о штрафных санкциях в отношении АО «Прикарпатьеоблэнерго» и АО «ДТЭК Одесские электросети».

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

В сообщении отмечается, что в ходе проверки АО «Прикарпатьеоблэнерго» был выявлен ряд нарушений, а именно касательно обязанности лицензиата обеспечить:

  • функционирование центров обслуживания потребителей и колл-центра в соответствии с требованиями, установленными нормативно-правовыми актами НКРЭКУ;
  • соблюдение показателей качества услуг по распределению электроэнергии, характеризующих уровень надежности (непрерывности) электроснабжения, коммерческого качества предоставления услуг по распределению электрической энергии, а также качество электрической энергии.

По результатам проверки НКРЭКУ на «Прикарпатьеоблэнерго» был наложен штраф в размере 340 тыс. грн за несоблюдение требований нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электрической энергии и за нарушение Лицензионных условий по распределению электрической энергии.

Во время проверки АО «ДТЭК Одесские электросети», проведенной по заявлению поставщика последней надежды, был выявлен ряд нарушений, в частности, по обязанности лицензиата прекращать электропитание потребителя в порядке и в случаях, определенных кодексом системы распределения и правилами розничного рынка.

Поэтому Нацкомиссия наложила на поставщика электроэнергии штраф в размере 85 тыс. грн. В Нацкомиссии призвали потребителей в случае выявления нарушений их законных прав обращаться с письменным обращением о проведении соответствующей проверки.

По материалам DOM.RIA
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