Кто и за что платит в арендованной квартире

Вопрос, который волнует большинство арендаторов и арендодателей: «на чьи плечи должны лечь дополнительные расходы, связанные с жильем».
Так кто же платит за новый диван, за чей счет происходит окрашивание стен и кто оплачивает услуги ЖКХ – рассказывает DOM.RIA.
Договор – основа отношений:
Коммунальные услуги:
Счетчики и их обслуживание:
Дополнительные жилищные услуги:
От части услуг арендатор вправе отказаться и не оплачивать.
Текущий ремонт и форс-мажоры:
Арендатор перед заселением обязан проверить исправность мебели, сантехники и бытовой техники. В случае их внезапного выхода из строя (чайник не включается, диван не раскладывается, бачок на унитазе подтекает) о бесплатном ремонте или замене с владельцем квартиры будет весьма сложно договориться.
Лучше всего заранее обсуждать возможность и нюансы покупки дополнительной мебели или бытовой техники.
Варианты могут быть такими:
В случае ломки существующей бытовой техники или мебели, ст. 819 Гражданского кодекса Украины предусматривает починку за счет квартиросъемщика, если иное не указывается в договоре.
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