Кто и за что платит в арендованной квартире

Вопрос, который волнует большинство арендаторов и арендодателей: «на чьи плечи должны лечь дополнительные расходы, связанные с жильем».

Так кто же платит за новый диван, за чей счет происходит окрашивание стен и кто оплачивает услуги ЖКХ – рассказывает DOM.RIA.

Договор – основа отношений:

отношения между квартиросъемщиком и арендодателем регулируются отдельными статьями Гражданского кодекса Украины. Но для того, чтобы требования нюансов аренды были соблюдены, важно оформить соответствующий договор;

устные договоренности зачастую правоохранительными органами не принимаются во внимание;

обсуждайте все финансовые условия заранее. И если во время первого просмотра вы не подняли этот вопрос, то до подписания договора об аренде или окончательного переезда, стоит это проговорить и зафиксировать на бумаге;

постарайтесь продумать все возможные варианты событий. Чаще других между арендатором и арендодателем возникают споры на предмет оплаты: коммунальных услуг; текущего ремонта квартиры; форс-мажоров; капитального ремонта;

если вы не зафиксировали финансовые требования на бумаге – у арендодателя есть все основания не платить или вообще требовать освободить квартиру, если подписанного договора аренды нет.

Коммунальные услуги:

владелец сам платит за ЖКУ . Тогда усредненная сумма или показатели согласно квитанциям ежемесячно просто добавляются к имеющейся арендной ставке;

арендатор платит за ЖКУ . Квартиросъемщик получает квитанции, снимает показания счетчиков и самостоятельно оплачивает коммуналку. В некоторых случаях долгосрочной аренды (более одного года) владелец переоформляет на арендаторов лицевые счета квартиры.

Счетчики и их обслуживание:

установка счетчиков. Это оборудование считается имуществом владельца квартиры. И услуги по их поверке должны возлагаться на арендодателя, если иное не прописано все в том же договоре аренды.

Дополнительные жилищные услуги:

услуги связи (телефон, интернет);

домофон;

консьерж;

охрана

паркинг и другие.

От части услуг арендатор вправе отказаться и не оплачивать.

Текущий ремонт и форс-мажоры:

Арендатор перед заселением обязан проверить исправность мебели, сантехники и бытовой техники. В случае их внезапного выхода из строя (чайник не включается, диван не раскладывается, бачок на унитазе подтекает) о бесплатном ремонте или замене с владельцем квартиры будет весьма сложно договориться.

Лучше всего заранее обсуждать возможность и нюансы покупки дополнительной мебели или бытовой техники.

Варианты могут быть такими:

оплата таких покупок владельцем – наличие дополнительных удобств делает жилье более привлекательным для арендаторов и станет доказательством для поднятия арендной ставки;

оплата 50/50;

покупка в счет арендной платы;

оплата арендатором, но с последующим вывозом купленных вещей после выезда.

В случае ломки существующей бытовой техники или мебели, ст. 819 Гражданского кодекса Украины предусматривает починку за счет квартиросъемщика, если иное не указывается в договоре.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫