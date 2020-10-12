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Кто и за что платит в арендованной квартире

Кто и за что платит в арендованной квартире

Вопрос, который волнует большинство арендаторов и арендодателей: «на чьи плечи должны лечь дополнительные расходы, связанные с жильем».

Так кто же платит за новый диван, за чей счет происходит окрашивание стен и кто оплачивает услуги ЖКХрассказывает DOM.RIA.

Договор – основа отношений:

  • отношения между квартиросъемщиком и арендодателем регулируются отдельными статьями Гражданского кодекса Украины. Но для того, чтобы требования нюансов аренды были соблюдены, важно оформить соответствующий договор;
  • устные договоренности зачастую правоохранительными органами не принимаются во внимание;
  • обсуждайте все финансовые условия заранее. И если во время первого просмотра вы не подняли этот вопрос, то до подписания договора об аренде или окончательного переезда, стоит это проговорить и зафиксировать на бумаге;
  • постарайтесь продумать все возможные варианты событий. Чаще других между арендатором и арендодателем возникают споры на предмет оплаты: коммунальных услуг; текущего ремонта квартиры; форс-мажоров; капитального ремонта;
  • если вы не зафиксировали финансовые требования на бумаге – у арендодателя есть все основания не платить или вообще требовать освободить квартиру, если подписанного договора аренды нет.

Коммунальные услуги:

  • владелец сам платит за ЖКУ. Тогда усредненная сумма или показатели согласно квитанциям ежемесячно просто добавляются к имеющейся арендной ставке;
  • арендатор платит за ЖКУ. Квартиросъемщик получает квитанции, снимает показания счетчиков и самостоятельно оплачивает коммуналку. В некоторых случаях долгосрочной аренды (более одного года) владелец переоформляет на арендаторов лицевые счета квартиры.

Счетчики и их обслуживание:

  • установка счетчиков. Это оборудование считается имуществом владельца квартиры. И услуги по их поверке должны возлагаться на арендодателя, если иное не прописано все в том же договоре аренды.

Дополнительные жилищные услуги:

  • услуги связи (телефон, интернет);
  • домофон;
  • консьерж;
  • охрана
  • паркинг и другие.

От части услуг арендатор вправе отказаться и не оплачивать.

Текущий ремонт и форс-мажоры:

Арендатор перед заселением обязан проверить исправность мебели, сантехники и бытовой техники. В случае их внезапного выхода из строя (чайник не включается, диван не раскладывается, бачок на унитазе подтекает) о бесплатном ремонте или замене с владельцем квартиры будет весьма сложно договориться.

Лучше всего заранее обсуждать возможность и нюансы покупки дополнительной мебели или бытовой техники.

Варианты могут быть такими:

  • оплата таких покупок владельцем – наличие дополнительных удобств делает жилье более привлекательным для арендаторов и станет доказательством для поднятия арендной ставки;
  • оплата 50/50;
  • покупка в счет арендной платы;
  • оплата арендатором, но с последующим вывозом купленных вещей после выезда.

В случае ломки существующей бытовой техники или мебели, ст. 819 Гражданского кодекса Украины предусматривает починку за счет квартиросъемщика, если иное не указывается в договоре.

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По материалам Finance.UA
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