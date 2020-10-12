Найти работу через службу занятости в среднем можно за четыре месяца

Средняя продолжительность поиска работы безработным с начала года составила 117 дней.
Об этом сообщили УНН в Государственном центре занятости в ответ на запрос.
“В течение января-сентября 2020 года при содействии центров занятости было трудоустроено 473 тыс. человек, из них – 291 тыс. зарегистрированных безработных. Средняя продолжительность поиска работы безработными, зарегистрированными в государственной службе занятости, составила 117 дней”, – говорится в сообщении.
Напомним, как сообщали в Государственном центре занятости ранее, с начала карантина, с 12 марта, статус безработного в Украине получили 525 тысяч человек, показатель на 53% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Достройка без доплат". Инвесторы "Аркады" организовали протест на Банковой и автомитинг8 ч. назад - 957 10
Украинцев будут по-новому штрафовать за маски на подбородках5 ч. назад - 1663 9
Украина намерена взять займы у Польши, Венгрии и Турции на ремонт дорог4 ч. назад - 341 6
Стартовали продажи украинского трехколесного электровелосипеда Delfast (видео)19 ч. назад - 1219 6
МВФ рассматривает ФЛП как способ ухода от налогов, – Angles AG9 ч. назад - 1515 4
Украинцев будут по-новому штрафовать за маски на подбородках5 ч. назад - 1663 9
МВФ рассматривает ФЛП как способ ухода от налогов, – Angles AG9 ч. назад - 1515 4
Вторая волна коронавируса в Европе обвалила мировые цены нефтьВчера, 20:42 - 1490
В Украине будет меняться система оплаты труда: кто сможет зарабатывать больше всего9 ч. назад - 1393 1
Официально презентовали новый кроссовер Volkswagen Taos (Фото)Вчера, 22:35 - 1305
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 511
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1275 16
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1630
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1453 1
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1670