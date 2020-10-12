Найти работу через службу занятости в среднем можно за четыре месяца

Средняя продолжительность поиска работы безработным с начала года составила 117 дней.

Об этом сообщили УНН в Государственном центре занятости в ответ на запрос.

“В течение января-сентября 2020 года при содействии центров занятости было трудоустроено 473 тыс. человек, из них – 291 тыс. зарегистрированных безработных. Средняя продолжительность поиска работы безработными, зарегистрированными в государственной службе занятости, составила 117 дней”, – говорится в сообщении.

Напомним, как сообщали в Государственном центре занятости ранее, с начала карантина, с 12 марта, статус безработного в Украине получили 525 тысяч человек, показатель на 53% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Справка Finance.ua:

В Украине из-за кардинальных изменений на рынке труда “слуги народа” предлагают ввести новые правила удаленной работы. Согласно им, работодатель официально сможет оформлять контракт на дистанционную работу.

В новом законопроекте №4051 предлагают узаконить две формы сотрудничества: надомную и удаленную. Их можно будет прописывать в контракте. Кроме того, документ предусматривает:

работодатель получит право узнавать о фактическом месте проживания сотрудника;

в электронной форме ознакомиться с договором, нормативными актами, со всеми документами, с которыми должен быть ознакомлен работник;

обеспечить возможность совместить работу дома с работой в обычном режиме на территории работодателя;