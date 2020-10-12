АМКУ пригрозил Одесскому коньячному заводу за ложную информацию на этикетках

Руководство Антимонопольного комитета (АМКУ) призвало ЧАО “Одесский коньячный завод” отказаться от распространения на этикетках своей продукции обозначений, которые могут быть восприняты потребителями как информация об иностранном происхождении напитков, сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о таких изделиях предприятия:

“Шампанское Украины Grande France брют”;

“Шампанское Украины Grande France полусухое”;

“Шампанское Украины полусладкое”;

“Напиток винный игристый с фруктово-ягодным экстрактом розовый Grande France Rose”.

Указанные напитки изготовлены на территории Украины и в их состав не входят виноматериалы французского происхождения. Единственное, что их связывает с Францией – использование при производстве дрожжей, которые отобраны Институтом энологии Шампани на виноградниках Франции.

“Совокупность текстовой и графической информации, размещенной на этикетках напитков, может вызвать у потребителя впечатление о том, что указанная продукция имеет отношение к Республике Франция”, – говорится в сообщении.



Исходя из этого, в АМКУ установили, что действия ЧАО “Одесский коньячный завод” содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного статьей 15 Закона Украины “О защите от недобросовестной конкуренции” в виде распространения ложной информации, вводящей в заблуждение потребителей.