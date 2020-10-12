Украинцы захотели получить более 280 млн грн налоговых скидок

По состоянию на 1 октября граждане Украины подали 106,4 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах с целью получить налоговые скидки на общую сумму 281,1 млн грн, сообщил пресс-центр Государственной налоговой службы в Facebook со ссылкой на отчетный 2019 год.

Структура поданных деклараций в зависимости от цели распределилась следующим образом:

получение налоговой скидки за обучение – 80%;

расходы на уплату страховых платежей и пенсионных взносов – 18%;

проценты, уплаченные по ипотечному кредиту – 1,5%.

В прошлом году за отчетный 2018-й украинцы подали 147,3 тыс. деклараций, а сумма к возврату составила 323,8 млн грн.

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В налоговой службе напоминают, что для получения скидки за прошлый год необходимо подать декларации до 31 декабря, где указать сумму полученного дохода в виде зарплаты, вид и размер расходов, рассчитанную сумму налога на доходы физических лиц. При этом скидку могут получить те, у кого были расходы на такие цели:

обучение;

получение доступного жилья по государственным программам;

оплату вспомогательных репродуктивных технологий;

проценты по ипотечному кредиту;

взносы на благотворительность;

страховые платежи по договорам долгосрочного страхования жизни;

взносы в рамках негосударственного пенсионного обеспечения и т. п.