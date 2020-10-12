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МВФ рассматривает ФЛП как способ ухода от налогов, – Angles AG

МВФ рассматривает ФЛП как способ ухода от налогов, – Angles AG

Международные финансовые структуры, в том числе Международный валютный фонд, рассматривают физлиц-предпринимателей (ФЛП) как способ ухода от налогов.

Об этом рассказал UBR.ua Сергей Молибог, директор компании Angles AG (Швейцария), которая является консультационным “бутиком” для частных клиентов.

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“Это очень выгодный инструмент, которого во многих странах нет, но при этом некоторые учреждения, например, такие как МВФ, рассматривают его как некий способ ухода от налогообложения. Потому что иногда дробят ФЛП на “кусочки”, иногда заменяют трудоустройство в реальной жизни на инструмент отношений с ФЛП”, – подчеркивает Молибог.

По его словам, ФЛП требуют контроля со стороны государства, но при этом являются эффективным механизмом экономии на внутреннем рынке для частного малого и среднего бизнеса (МСБ).

“Эта сфера требует определенного контроля, но она позволяет чисто на внутреннем рынке экономить очень неплохо для частного малого и среднего бизнеса. То есть в целом эта тенденция однозначно позитивная, но бюджет от этого, конечно, может страдать, поэтому контроль нужен постоянный”, – уверены в Angles AG.

По материалам УБР
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